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Genç Sporcular, Şampiyonluk Kupalarını Kartal Belediyesi Yöneticilerinden Aldı

Kartal Belediyesi, U-18 futbol liginde şampiyonluk ipini göğüsleyen Yakacık Spor ve 25 Çad Spor Kulübü sporcuları için bir kupa töreni gerçekleştirdi. Törende, genç oyunculara madalyalarını veren Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, “Sizlerle gurur duyuyoruz. Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel’in öncülüğünde, Kartal’da sporu ve sporcuyu her alanda desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Şubat 2022 Pazartesi 10:02
Genç Sporcular, Şampiyonluk Kupalarını Kartal Belediyesi Yöneticilerinden Aldı
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Kartal Yunus Stadı’nda gerçekleşen törene, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Umut Daştan, Gençlik ve Spor İşleri Müdürü Arda Savaş katıldı.

“Sizlerle Gurur Duyuyoruz”

Törende konuşan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, “Bugün, genç futbolcularımızın şampiyonluk sevincini yaşıyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Özellikle 18 yaş sporcuları bizim çok önemsediğimiz bir grup. Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel’in öncülüğünde, Kartal’da sporu ve sporcuyu her alanda desteklemeye devam edeceğiz. İnanıyoruz ki, gelecekte Kartal’da ve hatta Türkiye’de sporu geliştirmek adına daha büyük işlere imza atacaksınız” ifadelerini kullandı.

Törenin devamında Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve beraberindekiler, genç futbolculara şampiyonluk kupalarını teslim ederek, fotoğraf çektirdi.

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