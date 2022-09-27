banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.265,64
ALTIN
964,92
DOLAR
18,47
STERLİN
19,81
EURO
17,74
Saadet Partisi Sahalara İndi (VİDEOLU)
Saadet Partisi Sahalara İndi (VİDEOLU)
Avrasya Hastaneler Grubu Zeytinburnu Kaymakamını Ağırladı (VİDEOLU)
Son Dakika
Avrasya Hastaneler Grubu Zeytinburnu Kaymakamını...
Makam Aracını Bıraktı Bir Günde 24 Bin Adım Attı
Makam Aracını Bıraktı Bir Günde...
10 Meydan 10 Ücretsiz Konser
10 Meydan 10 Ücretsiz Konser

Geleceğin Peyzaj Mimarları Kartal’ın Yeni Alanları İnceledi

Kartal Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi’nin ortak çalışmasıyla yürütülen proje kapsamında Cerrahpaşa Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı öğrencileri Kartal’da bir dizi inceleme gerçekleştirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Eylül 2022 Salı 15:37
Geleceğin Peyzaj Mimarları Kartal’ın Yeni Alanları İnceledi
banner171

Kartal Belediyesi tarafından yapılan Yakacık Bayram Demirkol Parkı’nın ikinci etabında gerçekleştirilen ilk inceleme yaklaşık iki saat sürdü. İncelemeye; Kartal Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, Park ve Bahçeler Müdürü Ali Çelik, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Ayça Yeşim Çağlayan, Araştırma Görevlileri Elif Nur Sarı ile Merve Emine Kutay ve Peyzaj Mimarlığı Proje III Stüdyosu öğrencileri katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

İnceleme gezisinde Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları tarafından öğrencilere Bayram Demirkol Parkı’nda yapılan genişletme çalışmaları hakkında teknik bilgiler verildi. Parkın yapım aşamaları anlatıldı. Belediye çalışanlarını dikkatle dinleyen peyzaj mimarlığı öğrencileri, anlatılanları paftalar üzerinden takip ederek notlar aldı.

Yakacık Bayram Demirkol Parkı’nın ardından Cumhuriyet Mahallesi’nde yapımına başlanan Cumhuriyet Meydanı projesiyle ilgili çalışmalar hakkında öğrencilere bir sunum yapıldı. Bu sunumda da geleceğin peyzaj mimarlarına meydanın yapım aşamaları hakkında teknik bilgiler anlatıldı.

Öğrencilere; üniversitelerle yapılan ortak çalışmaların amaçları, parkların tüm sektörlerle ve kentle olan etkileşimleri, geniş ölçekli tartışmaların ve çözüm önerilerinin faydaları gibi birçok konuda bilgi verilerek teknik gezi tamamlandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal Belediyesi’nden Uğur Mumcu Mahallesi’ne Yeni Nesil Konteyner
Kartal Belediyesi’nden Uğur Mumcu Mahallesi’ne Yeni Nesil Konteyner
Kartal Belediyesi’nde Çalışanlara Alzheimer Semineri
Kartal Belediyesi’nde Çalışanlara Alzheimer Semineri
Kartal Belediyesi’nden, Son 30 Yılın En Büyük Asfalt Seferberliği
Kartal Belediyesi’nden, Son 30 Yılın En Büyük Asfalt Seferberliği
Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Genç Yetenekleri Bekliyor
Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Genç Yetenekleri Bekliyor
Gaziler Günü Dolayısı ile Kartal'da Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunuldu
Gaziler Günü Dolayısı ile Kartal'da Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunuldu

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169