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Gaziler Günü Dolayısı ile Kartal'da Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunuldu

“19 Eylül Gaziler Günü” törenleri kapsamında Kartal Meydanı’nda yer alan Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni düzenlendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Eylül 2022 Salı 11:33
Gaziler Günü Dolayısı ile Kartal'da Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunuldu
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Törene Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Deniz Teknik Komutanı Doktor Mühendis Albay Murat Elge, Kartal Belediyesi Başkan Vekili ve Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ile birlikte kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Atatürk Anıtı’na sırasıyla çelenk sunulması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile son buldu.

Törenden sonra gazilerle sohbet ederek birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu daha sonra gaziler onuruna Kartal Kaymakamlığı tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

Başta Kartal Kaymakamı Abdullah Demir olmak üzere protokolün hazır bulunduğu programda gazilerin taleplerini dinleyerek notlar alan Başkan Vekili Aksu, “Başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; vatanımız için canı pahasına mücadele etmiş olan tüm gazilerimizi, şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

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