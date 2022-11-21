“Eyvah Kaynanam” Adlı Tiyatro Oyunu Kartal’da Sahnelendi

Tuzla Sanat Sahnesi oyuncuları; Orhan Çağlar, Deniz Koçhan, M. Uğur Civaner, Serdar Türk Türker Aydın, Özlem Yıldırım, Zeynep Sert, Şebnem Aydın ve Umut Akyol tarafından sahnelenen 2 perdelik komedi türündeki oyun Kartal Belediyesi Hürriyet Kültür Merkezi’nde tiyatro severler ile buluştu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Oyuncular, gelin kaynana geriliminin yansıtıldığı ve pek çok trajikomik unsurun yer aldığı bol kahkahalı bir performans sergiledi. Seyircilerin sık sık kahkaha attığı oyun ayakta alkışlandı.

Oyunun sonunda tiyatrocular, sanata ve sanatçıya desteklerinden dolayı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.