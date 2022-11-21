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“Eyvah Kaynanam” Adlı Tiyatro Oyunu Kartal’da Sahnelendi

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği Kasım ayı kültür etkinlikleri kapsamında Orhan Çağlar’ın derleyip yönettiği “Eyvah Kaynanam” adlı tiyatro oyunu sahneye konuldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Kasım 2022 Pazartesi 13:36
“Eyvah Kaynanam” Adlı Tiyatro Oyunu Kartal’da Sahnelendi
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Tuzla Sanat Sahnesi oyuncuları; Orhan Çağlar, Deniz Koçhan, M. Uğur Civaner, Serdar Türk Türker Aydın, Özlem Yıldırım, Zeynep Sert, Şebnem Aydın ve Umut Akyol tarafından sahnelenen 2 perdelik komedi türündeki oyun Kartal Belediyesi Hürriyet Kültür Merkezi’nde tiyatro severler ile buluştu.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Oyuncular, gelin kaynana geriliminin yansıtıldığı ve pek çok trajikomik unsurun yer aldığı bol kahkahalı bir performans sergiledi. Seyircilerin sık sık kahkaha attığı oyun ayakta alkışlandı.

Oyunun sonunda tiyatrocular, sanata ve sanatçıya desteklerinden dolayı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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