Eski Ramazan Geceleri Kartal’da Yeniden Yaşanacak

Kartal Belediyesi tarafından Kartal’ın meydanları, mahalle ve sokaklarında yapılacak etkinliklerde; Türk Sanat Müziği, Türk Tasavvuf Müziği, Semazen gösterileri, Orta Oyunu gösterileri, tiyatro oyunları, Meddah, Hacivat-Karagöz ve gölge oyunları yer alacak.

Ayrıca pop corn, gazoz, Osmanlı macunu, pamuk şeker, Osmanlı şerbeti ikramlarıyla da eski Ramazan geceleri yeniden yaşatılacak.

2 - 30 Nisan 2022 tarihleri arasında Ramazan Ayı’nın duygu yüklü atmosferinin doyasıya yaşanacağı etkinliklere Kartallı vatandaşları davet eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Paylaşımın, bereketin, bolluğun, dayanışma ve yardımlaşma duygusunun yoğun olarak yaşandığı mübarek Ramazan Ayı’na bir kez daha erişmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz.

Birlik ve beraberlik duygularımızın yükseldiği bu dönemde, Kartal Belediyesi olarak düzenlediğimiz Ramazan etkinlikleri ile de bu duyguları komşularımızla birlikte güzel bir atmosferde paylaşacağız. Bu vesile ile Ramazan Ayı’nın büyük ailemiz Kartal’a, ülkemize ve dünyaya her şeyden önce sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini; hayırlara vesile olmasını dilerken tüm komşularımızı Ramazan etkinliklerine katılmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Ramazan etkinliklerinin detaylarına buradan erişebilirsiniz.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)