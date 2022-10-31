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Eski Kartal Belediye Başkanı Ali Duranoğlu Kabri Başında Anıldı

1984-1989 yılları arasında Kartal Belediye Başkanlığı görevi yapmış olan ve 28 Ekim 2021’de hayata gözlerini yuman merhum Ali Duranoğlu, mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Ekim 2022 Pazartesi 09:26
Eski Kartal Belediye Başkanı Ali Duranoğlu Kabri Başında Anıldı
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Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen törene Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi başkan yardımcıları, Ali Duranoğlu’nun eşi Melek Duranoğlu, kardeşi Zekeriya Duranoğlu, kızları Gamze ve Erva Duranoğlu, oğlu Aslan Duranoğlu ve sevenleri katıldı.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

“Kartal’ın Vefasını Sunmak İçin Buradayız”

Sultanbeyli’de bulunan Osmangazi Mezarlığı’nda gerçekleşen anma töreninde Başkan Gökhan Yüksel aileye baş sağlığı dileyerek “Sevgili başkanımızın Kartalımıza belediye başkanlığı yaptığı dönemde Kartal için ürettiği hizmetler, Kartal için ortaya koyduğu çalışmalar ve değerler için minnet ve şükranımızı sunuyoruz. Süre çok hızlı ilerliyor, yıllar çok hızlı ilerliyor.  Fakat bu önemli görevlerin, bu asil görevlerin, bu hizmete adanmış hayatların hatırlanılması gerekiyor. Biz de Kartal Belediyesi ailesi olarak başkanımızın Kartal'a kattıkları için Kartal'ın vefasını ona sunmak için bugün buradayız. Tekrar kendisine Allah'tan rahmet, tüm ailesine sabırlar diliyorum.” dedi.

Aslan Duranoğlu’ndan Başkan Gökhan Yüksel’e Teşekkür

Anma töreninde kısa bir konuşma gerçekleştiren Ali Duranoğlu’nun oğlu Aslan Duranoğlu ise “Bugün bizi yalnız bırakmadığınız için Allah razı olsun. Geçen sene babamı kaybettikten sonra geçirdiğimiz bir sene, bizim için gerçekten zorlu bir dönem oldu. Bu dönemde herkes bize babamla ilgili güzel hatıralar, güzel izlerden bahsederek aslında çok destek oldu. Bunun için herkese tekrar teşekkür etmek istiyoruz. Başkanıma bizi hiç yalnız bırakmadığı için şükür ve minnetlerimizi sunuyoruz. İyi bir babaydı, iyi bir yoldaştı. Hizmet etme odaklı ilkeleri olan, ilkelerini insanlarla paylaşan, bizi de bu şekilde büyütmeye çalışan bir babaydı. Onun için her ne kadar aradan bir sene geçse de biz daha dün yanımızdaymış gibi yaşıyoruz. Ona layık evlatlar olmaya çalışıyoruz.” diyerek Başkan Gökhan Yüksel ve katılanlara teşekkür etti.

Duranoğlu hakkındaki düşüncelerin dile getirildiği konuşmaların ardından Kur’an tilaveti gerçekleştirildi. Emekli Müezzin Vedat Özbaş tarafından okunan dualar eşliğinde katılımcılar merhum belediye başkanını rahmetle andı. Törenin sonunda Ali Duranoğlu’nun mezarına kırmızı karanfiller bırakıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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