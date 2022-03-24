Eski Bakan Mehmet Moğultay’ı Anlatan Belgesel Filminin İlk Gösterimi Kartal’da Yapılacak

Kartal Belediyesi, beş yıl önce hayatını kaybeden; avukat, siyasetçi, devlet adamı, Eski Adalet Bakanı, Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay’ın anısını yaşatmak amacıyla siyasi hayatı ve biyografisinin ele alındığı bir belgesel film hazırlattı.

Belgeseli hazırlayan Nebil Özgentürk’ün, ”İnsan hafızasının en büyük kusuru unutmaktır. Hatırlamaksa saygı duymaktır, maziye, hayata teşekkür etmektir. Şimdi unutulmaması gereken bir yurt insanını, bir devlet adamını anlatacağız size. Mehmet Moğultay’ı… Çok yorulup erken ölen bir siyaset insanını. Hayatı boyunca güçlünün değil, haklının yanında duran bir insan olarak bilinen bir bakanın hikâyesi bu.” sözleri ile anlattığı, Kartal Belediyesi tarafından yaptırılan “Moğultay Belgeseli”ni, Cihan Ünal seslendirirken, müziğinde ise Atilla Özdemiroğlu’nun imzası yer alıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski genel başkanlardan Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Murat Karayalçın olmak üzere devletin farklı kademelerinde görev yapmış pek çok siyasi, parti temsilcileri ile Moğultay’ın beraber çalıştığı yakın arkadaşları ve aile bireylerinin röportajlarının da yer aldığı belgesel film; Mehmet Moğultay’ın siyasi yaşamına, bakanlık yaptığı dönemdeki çalışmalarına ve dönemin siyasi ortamına ışık tutuyor.

1 saat süren “Moğultay Belgeseli” nin galası, 26 Mart Cumartesi günü, Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

20.00’da açılış konuşmalarının yapılacağı organizasyonda saatler 20.20’yi gösterdiğinde ise müzikolog ve aranjör Paul Dwyer, katılımcıların kulaklarının pasını silecek bir müzik dinletisi gerçekleştirecek. 20.40’ta başlayacak olan “Moğultay Belgeseli” gösteriminin ardından Gala Gecesi, saat 21.45’te verilecek olan kokteyl ile sona erecek.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)