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Eski Bakan Mehmet Moğultay Kabri Başında Anıldı

Eski Adalet Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 18, 19 ve 20. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mehmet Moğultay, vefatının dördüncü yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Temmuz 2021 Pazartesi 17:46
Eski Bakan Mehmet Moğultay Kabri Başında Anıldı
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Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen anma törenine, CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel , CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah’ın yanı sıra;, CHP Kilis İl Başkanı Mehmet Akif Perker, CHP Muş İl Başkanı İsmail Adanur, CHP Bingöl İl Başkanı Hasan Aktaş,  CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman, CHP ilçe başkanları, CHP İlçe Kadın Kolları başkanları, CHP İl Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, vatandaşlar ve Moğultay’ın yakınları katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Moğultay’ın mezarı başında yapılan anma töreni Moğultay’ın hayatı,eğitimi,bakanlık yaptığı dönemde yaptığı çalışmalar anlatılarak  başlandı. Tören’de Moğultay ailesini temsilen oğlu Ulaş Moğultay yapmış olduğu konuşmada:“Babam Mehmet Moğultay, çok iyi bir Siyaset ve Devlet Adamıydı.Anmak yaşatmaktır.Bu sene de babamı yaşadığımız pandemi sürecinde unutmayarak geldiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyor bu anma törenini  gerçekleştirmelerinden dolayı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksele ve ekibine teşekkür ediyorum ’’dedi .CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek ve CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu konuşmalarda Mehmet Moğultay’ın siyaset ve bakanlık dönemlerinde ki çalışmalarına değinerek özellikle Hukuk alınanda ülkeye unutulmayacak hizmetleri yaptığına vurgu yaptılar.

Gökhan Yüksel’den, Moğultay Belgeseli Müjdesi

Zincirlikuyu Mezarlığı’nda Mehmet Moğultay’ın kabri başında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel;  “Çok kıymetli Moğultay dostları. Sayın bakanımızı unutmayacağız. Bununla ilgili sevgili ailesi ile Ulaş beyle beraber yapmış olduğumuz bir çalışma var. İnşallah önümüzdeki günlerde bakanımızın bir belgeselini bütün dostları, hem parti örgütümüzün, hem de ondan feyz alması gereken toplumun her kesiminden insanlarla buluşturacağız. Parti içerisindeki yaptıklarının dışında da devlet adamlığıyla birçok konuda örnek olmuştur, hep iyi anılmıştır. Bu anlamda sayın bakanımıza gani gani rahmet diliyorum.” dedi.

Mehmet Moğultay için yapılan anma töreni dualar ile devam edip, kabri başına kırmızı karanfiller bırakılmasıyla sona erdi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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