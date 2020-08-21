Esentepe Mahalle Sakinleri ile İmar Planı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Kartal Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Kartal Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Nurettin Canpolat ve Esentepe Mahallesi sakinleri katıldı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda Nurettin Canpolat, imar planının mevcut durumunu ve üzerinde çalışılan değişiklik planlarıyla ilgili sunumunu yaptı.

Gerçekleşmesi düşünülen değişiklikler ile alakalı mahalle sakinlerini bilgilendiren Canpolat, daha sonra görüş ve önerilerini dinlemek üzere sözü Esentepe Mahallesi sakinlerine verdi. Mevcut imar planı sebebiyle yaşadıkları sıkıntıları dile getiren vatandaşlar, yapılacak değişiklikler ile ilgili de fikirlerini sundu. Mahalle sakinleri ayrıca mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması için büyük bir gayretle çalışan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e de teşekkür etti.