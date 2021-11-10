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‘Esaretten Özgürlüğe’ oyunu Kartallılara duygulu anlar yaşattı

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği Kasım ayı kültür etkinlikleri kapsamında Tiyatro Aşhk tarafından sahneye konulan “Esaretten Özgürlüğe” adlı tiyatro oyunu Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Mustafa Kemal Atatürk’le birlikte bir ulusun ayağa kalkma çabasını ve mücadelesini anlatan oyun dakikalarca alkışlandı. Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde yaşananları aktaran oyun büyük beğeni topladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Kasım 2021 Çarşamba 12:20
‘Esaretten Özgürlüğe’ oyunu Kartallılara duygulu anlar yaşattı
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83. Yıldönümünün arifesinde Kartal’da anlamlı bir tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde pandemi kuralları uygulanarak; HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümünün yapılmasının ardından seyircilerin içeri alındığı “Esaretten Özgürlüğe” adlı oyun Kartallı vatandaşlardan tam not aldı.

Tiyatro Aşhk tarafından sahneye konulan ve oyuncular Hüseyin Köroğlu, Şenay Saçbüker’in rol aldığı oyunda müzisyen Yılım Ceceloğlu da piyanosu ile yer aldı. Yaklaşık 1 saat süren müzikli oyunda Kurtuluş Savaşı’ndan başlayarak bir milletin savaşlardan ve sefaletten sıyrılarak ayağa kalkma mücadelesi anlatıldı. Şiirlerin yanı sıra türkülerin de yer aldığı oyunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mücadelesinden kesitler de barkovizyonda yer aldı. Oyunun sona ermesinin ardından 10 Kasım 1938’de hayata gözlerini yuman Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu.

Oyunun ardından sahneye çıkan Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Kartal Belediye Meclisi Üyesi Aysel Yücel, Kartal Belediyesi Başkan Danışmanı Düzgün Çapar ve Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi oyunculara çiçek takdim etti. Dakikalarca ayakta alkışlanan oyun 10. Yıl Marşı’nın okunması ile sona erdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

 

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