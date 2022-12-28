Engelsiz Üretim Atölyesi Öğrencileri Yeni Yılı Kutladı

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Engelsiz Üretim Atölyesi’ne devam eden engelli öğrenciler, düzenlenen yeni yıl partisinde gönüllerince eğlendi. Mehmet Ali Büklü Parkı’nda bulunan Jüpiter Gezegen Cafe’de düzenlenen yeni yıl partisinde öğrenciler yeni yılı büyük bir coşkuyla kutladı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Etkinlikte, engelli öğrencileri Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Adem Uçar ve İmam Aydın da yalnız bırakmadı. Yeni yıl kutlaması kapsamında düzenlenen yemeğin ardından yapılan eğlencede dans ederek halaylar çeken engelli öğrencilere başkan yardımcıları da eşlik etti. Yaklaşık 3 saat boyunca Jüpiter Gezegen Cafe’de düzenlenen yeni yıl partisinde, yeni yıl pastası da kesildi. Yeni yıl için en iyi dileklerini tutarak pastayı kesen engelliler hatıra fotoğrafı çektirdi.