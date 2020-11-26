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“Engelliler ve Yakınları İçin Afetlere Hazır ve Dirençli Olmak” Konulu Online Panel Düzenlendi

Sosyal belediyecilik anlayışı ile engellilere yönelik hizmetlerin yanı sıra farkındalık yaratacak projelere imza atan Kartal Belediyesi, Kartal’da engelsiz bir yaşam ortamı oluşturmak adına pandemi sürecinde de çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde; engelli bireylerin ve yakınlarının afetlerde karşılaşabileceği durumlar ve alabilecekleri tedbirler, online düzenlenen bir panelle ele alındı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Kasım 2020 Perşembe 15:44
“Engelliler ve Yakınları İçin Afetlere Hazır ve Dirençli Olmak” Konulu Online Panel Düzenlendi
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Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen ve Gülay Yıldız’ın moderatörlüğünü yaptığı online panelde; Doç. Dr. Esma Buluş Kırıkkaya (Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi), Dr. Öğretim Üyesi Serpil Gerdan (Kocaeli Üniversitesi İzmit Meslek Yüksek Okulu), Ozan Haydar Selmanpakoğlu (Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü) ve Nurettin Yazar (Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürü) konuşmacı olarak yer aldı.

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ozan Haydar Selmanpakoğlu, “Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel’in oldukça önem verdiği engellilik olgusunun bu yönüne ışık tutacak görüşleriniz bizim için çok değerlidir. Rehber edindiğimiz düşünceler doğrultusunda müdürlüğümüz, çalışma ve hizmetlerine ‘Kartal’da Engel Yok’ sloganını gerçekleştirmek hedefi ile pandemi sürecinde de gerekli tedbirleri alarak devam etmektedir” diyerek panelin açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Panele konuşmacı olarak katılan Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Esma Buluş Kırıkkaya ve Dr. Serpil Gerdan, engelliler ve yakınları için afetlere hazır ve dirençli olmak üzerine raporlar sunarken, afetlerde engelli bireylerin karşılaşabileceği durumlar ve alınması gereken tedbirler hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu. Güvenli ve dirençli bir topluluğun özellikleri ile başarılı bir afet eğitim programının temel göstergeleri panelde vurgu yapılan diğer konular oldu.

Konuşmacılardan Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürü Nurettin Yazar, afet öncesinde, afet sırasında ve afet sonrasında özellikle nelerin yapılması gerektiğini anlatarak, Kartal Belediyesi’nin afetlere karşı bilinçlendirme çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Kartal Belediyesi’nin afetlerle ilgili kreşlerden başlayan eğitim sürecinin, belediye çalışanları ve Kartallılara da sağlandığını ifade eden Yazar, ayrıca Kartal’ın tüm mahallelerinde belirlenecek gönüllülere yönelik eğitimlerle de bu çalışmaların yaygınlaştırılacağını söyledi. Yazar, “Pandemiden dolayı Ocak Ayı’na kadar afetlerle ilgili bütün eğitimlerimizi erteledik. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz ile yaptığımız planlamalar neticesinde pandemi sürecinin ardından yapacağımız ilk eğitimi engelli bireylerimiz ve ailelerine yönelik düzenleyeceğiz. Belki de bu Türkiye’de bir ilk olacak.” dedi.

Panel, çeşitli sivil toplum temsilcilerinin içinde bulunduğu katılımcıların sorularının cevaplanması ile son buldu.

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