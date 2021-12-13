Emekçiler pahalılığa karşı Kartal İşçi Mitingi'nde ayaktaydı

TKP'liler DİSK'in "İstanbul ses veriyor: Artık yeter, geçinmek istiyoruz" sloganıyla bugün Kartal’da gerçekleşen mitingi için Marmaray Başak Durağı'nda “Pahalılığa karşı ayağa kalk” pankartının arkasında buluştu.

"Boyun eğme, ekmeğine sahip çık"

Yüzlerce kişinin bir araya geldiği TKP kortejinde "Boyun eğme, ekmeğine sahip çık", "Emeğini, hakkını çalanlardan hesap sor", "İşçiler birleşin, iktidara yerleşin", "İşçiler gelecek, bu düzen değişecek" sloganları atıldı.

TKP tarafından meydanda yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün geçinemiyoruz diyenler bir araya geldi. Hayat pahalılığına karşı ayağa kalkıyoruz diye haykıranlar bu meydanda buluştu. Gerekirse kuru soğanla karnımızı doyururuz diyenler şu anda konforlu evlerinde, saraylarında, gemiciklerinde bizim cebimizdeki üç kuruşu daha nasıl alacaklarının hesaplarını yapıyorlar!

Ekmek de yemeyiverin ne olacak diyenler doymak bilmeden sofralarını donatıyorlar. Onların çocukları yurt dışında okuyor, paralarının hesabını bilmiyor, bizim çocuklarımız açlıkla sınansın istiyorlar. Biz bunu kabul edecek miyiz?

Ülkemizin her türlü kaynağını yağmaladılar, şimdi milletçe direneceğiz diyorlar. Bu yalanları kabul edecek miyiz?"

Geleceğimizi elimize alma zamanı gelmedi mi?

"Biz ülkemizin ne kadar zengin olduğunu dinleyerek bu yaşlara geldik. Şimdi ülkemizin yok oluşunu izleyecek miyiz, hayatımızdan çalan siyasetçilere bir kez daha kendi yaşamlarımızı emanet edecek miyiz?

Geleceğimizi elimize alma zamanı gelmedi mi? Biz bu hırsızlara, yalancılara, kendi kariyerleri için ülkelerine ihanet edenlere bu memleketi bırakacak mıyız, bu ülke eşit ve özgür bir yaşamı haketmiyor mu?

Biz çoğunluğuz, azınlık olan onlar!

Biz güçlüyüz zayıf olanlar onlar!

Bugünkü gibi her gün yan yana gelmeye devam edeceğiz, meydanlarda haykırmaya, işyerlerimizde bu düzenin mezarını kazmaya, mahallelerimizde omuz omuza durmaya kol kola girmeye devam edeceğiz. Azıyla yetinmeyeceğiz, şimdi sosyalizm zamanı diye her yerde haykıracağız."

"Biz geçinemiyoruz diyoruz, onlar 'ekonomi şahlanıyor' diyorlar"

Kartal Meydanı'nda kurulan kürsüde söz alan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Patronundan daha fazla vergi ödemeye yeter diyenler, memleketine emeğine sahip çıkanlar bugün Kartal Meydanı'nda toplandık. Geçinemeyenler adına, barınamayanlar adına bu meydanı doldurduk. TÜİK diyor enflasyon sadece yüzde 21. Biz geçinemiyoruz diyoruz, onlar 'ekonomi şahlanıyor' diyorlar. Kardeşlerim bu meydan yanıtlasın, enflasyonun yüzde 21 olduğuna inanan var mı? Asgari ücrette kırmızı çizgimiz en az 5 bin 200'dür" dedi.

Mitingde konuşmaların ardından sanatçı İlkay Akkaya bir konser verdi.