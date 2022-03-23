Dünya Su Günü’nde Kartal’da anlamlı etkinlik

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Doğu Karadeniz bölgesinde kurulması planlanan hidroelektrik santrallerine (HES) karşı yöre halkının mücadelesini anlatan ‘Kırlangıçlar Susamışsa’ adlı film gösterimi ve söyleşisi gerçekleştirildi.

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde yapılan etkinliğe; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, İyi Parti Kartal İlçe Başkanı H. Dilruba Oğulcuklu, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri Gülay Boyraz, Yusuf Altay, Önder Turmuş, Şefik Özdemir, Orhan Budak, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Kemal Aslan, Kartal Belediyesi geçmiş dönem Başkan Yardımcılarından Turgut Mermertaş, Kartal Belediyesi birim müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle yapılan etkinlikte, Muhammet Çakıral’ın yazıp yönettiği “Kırlangıçlar Susamışsa” adlı film gösterildi. Doğu Karadeniz bölgesinde kurulması planlanan hidroelektrik santrallerine (HES) karşı yöre halkının mücadelesini anlatan film büyük ilgiyle izlendi. 27. Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde "Asya'nın En İyi Filmi" ve "Asya'nın Ruhu" ödülleri için yarışmış olan belgesel ve kurgusal görüntülerin iç içe kullanıldığı film gösteriminin ardından Muhammet Çakıral ve filmin oyuncularından Hamit Demir’in katıldığı bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide filmin çekimleri sırasında ve sonrasında yaşananlar anlatılırken, hidroelektrik santrallerinin neden olduğu yıkımlarda konu edildi.

Başkan Gökhan Yüksel : “Su krizi ve iklim değişikliği için değişim evlerde başlayacak”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’de küresel su krizinin ve iklim değişikliğinin tüm dünyayı etkilediğini belirterek önlem alınması gerektiğini ifade etti.

Su ve enerji kaynaklarının doğru kullanılmasının önemine değinen Başkan Yüksel şöyle konuştu;

“İklim ve su kaynaklarının korunumu konusunda değişim sizden; evden başlayacak. Kullandığınız musluktan, elektronik aletlerden başlayacak. Bir damla da olsa değişim sizinle başlamış olacak. Bunu birlikte örgütleyeceğiz. Bunu yapmak çok zor ve korkutucu değil. Bu adımları atmak zorundayız ve burada izlediklerinizin hepsi gerçek. Önceden anlatıldığında belki hayal edemiyorduk suyun bitebileceği gerçeğini… Ama şimdi sorunlar ile karşı karşıyayız. 2022’de -uzaya nasıl çıkarız?- diye düşünürken, 2 ülke savaşıyor ve bu çok acımasızca gerçekleşiyor. Hepiniz sosyal medyalarınızdan takip ediyorsunuz. Geçtiğimiz yıl gözyaşlarıyla ormanlarımızın yanışını izledik ki, bunun birçok sebebi var”.

“Yenilenebilir yollarla enerji üretmek ve enerji sistemleri için neler yapabiliriz?”

Hala eski yöntemlerle enerji ürettiğimiz gerçeği var. Bizim de gönlümüzde her yeri panellerle donatmak, yenilenebilir yollarla enerji üretmek var. Üstümüze düşen görevler de var ama bunlar çok kaynak gerektiren süreçler. Onlara kaynak bulmaya çalışıyoruz. Bir de Kartal’ın merkezinde çok önceden yapılmış olması gerek ama son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz alt yapı yatırımı var. Dana önce atık su hattına karışan yağmur suyu artık ayrıştırılarak denize dökülüyor. Bundan önce atık su da denize dökülerek kirletiyordu. 30 yıl önce yapılması gereken yapıldı. Bundan sonra da yapılacak inşaatlardan tutun, yapılacak diğer yapılara kadar -bu tip detaylı enerji sistemleri için neler yapabiliriz?- üzerine çalışmaları planlıyoruz. Bu yeni çalışmaları da video haline getirip okullarda da göstereceğiz.”

Etkinliğin sonunda Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, Kartal Belediyesi Meclisi üyesi Yusuf Altay ile Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Deniz Karacan tarafından Muhammet Çakıral ve Hamit Demir’e katılımları için teşekkür ederek çiçek takdim etti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)