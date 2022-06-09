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Dünya Çevre Günü Dolayısı ile Kartal’da Deniz ve Sahil Temizliği Yapıldı

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Dünya Çevre Günü kapsamında yine anlamlı bir etkinliğe imza attı. Geçtiğimiz yıl yaşanan müsilaj felaketine dikkat çekmek ve deniz temizliği konusunda toplumsal duyarlılık oluşturmak amacıyla dalgıçlar eşliğinde Kartal Atalar Sahili’nde deniz ve sahil temizliği yapıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Haziran 2022 Perşembe 10:06
Dünya Çevre Günü Dolayısı ile Kartal’da Deniz ve Sahil Temizliği Yapıldı
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En önemli çevre sorunları arasında yer alan denizlerin kirlenmesi problemine dikkat çekmek ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla Kartal Belediyesi ile çevreci dalgıçlardan oluşan bir ekip, Kartal Atalar Sahili’nde deniz altı dip temizliği gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcı Cengiz Türkmen ile Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri’nin de katıldığı ve Marmara Sualtı Sporları Merkezi’ne bağlı dalgıçların deniz dip temizliği yaptığı etkinlikte; Ege Bilim Okulları ve Cevizli Ortaokulu öğrencileri, Kartallı muhtarlar, vatandaşlar ve görevliler de kıyıda temizlik yaparak etrafa gelişigüzel atılmış atıkları topladı. Yaklaşık 2 saat süren deniz dip temizliği sonunda denizden çok sayıda; şişe, halı ve lastik gibi katı atık çıkartıldı.

Deneyimli dalgıçların dalışından önce kısa bir açıklama yapan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, geçtiğimiz yıl yaşanan ve Marmara Denizi’nin kilometrelerce karelik beyaz örtüyle kaplanmasına neden olan müsilaj felaketini hatırlattı. Türkmen, Marmara Denizi’nin insanlar tarafından bu hale getirildiğini belirterek denizin sürekli gelen atıklar ile adeta obez bir insan gibi şiştiğinin ve sonuçta müsilaj ile de bu dengenin bozulduğunun ortaya çıktığını belirtti ve yapılan bu etkinlik ile insanların atıklarını denize atmamaları konusunda farkındalık yaratmayı hedeflediklerini söyledi.

Başkan Yardımcısının konuşmasının ardından Kartal Atalar Sahili’nde hummalı bir çalışma başladı. Öğrenciler, öğretmenler, muhtarlar, meclis üyeleri, vatandaşlar ve temizlik görevlileri ellerine aldıkları çöp poşetlerine, sahil boyunca gelişigüzel atılan atıkları doldurmaya başladı.

Bu sırada denizdeki teknede hazırlanan Marmara Sualtı Sporları Merkezi’ne bağlı dalgıçlar da dalışlarını gerçekleştirerek deniz tabanından kilolarca katı atığı torbalar ile kıyıya çıkardı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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