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Down sendromlu çocuklar müziğin ritmini keşfedecek

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi’nde Down Sendromlu Çocuklar Vurmalı Çalgılar Ritim Atölyesi için başvurular başladı. Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, resim ve müzik eğitimleri ile genç yeteneklerin ortaya çıkarılmasına destek verirken, şimdi de down sendromlu çocukların sanatsal yeteneklerini desteklemek için ritm atölyesi açıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Mart 2022 Perşembe 10:57
Down sendromlu çocuklar müziğin ritmini keşfedecek
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15 yaş üstü down sendromlu çocukların sanatsal yeteneklerini desteklemek amacıyla açılacak olan Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Down Sendromlu Çocuklar Vurmalı Çalgılar Ritim Atölyesi’nin kayıt başvuruları başladı. Başvuru kayıtları, 1 -30 Nisan 2022 tarihleri arasında 0216 2806070/ 0216 2806304 numaralı telefonlardan yapılabilecek.

Başkan Gökhan Yüksel : “Ritm atölyesi çocuklarımızın sanatsal yeteneklerini ortaya çıkaracak”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’de Sanat Akademisi bünyesinde açılacak olan ritm atölyesi ile ilgili olarak ebeveynlere çağrıda bulundu. Başkan Yüksel, “Müziğin her insan üzerindeki gücü kaçınılmaz bir gerçek. Biz de down sendromlu çocuklarımızın sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla bir ritm atölyesi açıyoruz. Çocukların müzik duyguları ve çeşitli ritm çalgılarına karşı gücünü keşfetmelerine destek olmak istiyoruz. Bu yüzden de ebeveynlerimize çağrıda bulunarak ritm atölyesine başvurularını yapmalarını temenni ediyorum. Müziğin çocuklar üzerindeki özgüvenlerini kazanabildikleri gerçeğinin de farkında olarak çocuklarımızın ortaya koyacağı ritm atölyesindeki dinletilerini izlemek için de gün sayıyor olacağım.” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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