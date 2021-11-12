Devlet Eski Bakanı Önay Alpago, Atatürk’ün Ekonomi Devrimlerini Anlattı

Anma programı kapsamında Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde, reformları ile
birçok sanayi kuruluşunun, bankaların, tarımsal gücün oluşmasının altına imzasını atan Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün, ülkemizin ekonomi tarihine olan katkıları, Devlet Eski Bakanı ve Avukat Önay Alpago’nun
“Atatürk’ün Ekonomi Devrimi” başlıklı söyleşisinde ele alındı.
Devlet Eski Bakanı Önay Alpago söyleşisinde, Atatürk’ün Cumhuriyet döneminde yabancı ülkelerden tek
kuruş borç almadan, ülkenin öz kaynaklarıyla sanayi devrimi yapmasına dikkat çekti.
Etkinliğe, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa
Oktay Aksu, Başkan Yardımcıları; Hüseyin Tozkoparan, Cengiz Türkmen ve Kartal Belediye Meclis
Başkanvekili Özlem Bulut, ADD (Atatürkçü Düşünce Derneği) Kartal Şube Başkanı Kemal Aslan ile çok
sayıda vatandaş katıldı.
Etkinlik, Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Atatürk’ün hayatı ve
devrimlerinin ele alındığı, ‘Selanik’ten Başlayıp Sonsuzluğa Giden Yol’ belgeselinin gösterimi ile başladı.
Belgeselin ardından, Devlet Eski Bakanı Önay Alpago, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ekonomi
alanında gerçekleştirdiği devrimleri anlattı.
Öz Kaynaklarla Yapılan Sanayi Devrimi
Alpago, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında Osmanlı’dan kalan
borç yüküne rağmen büyük bir sanayi devrimi gerçekleştirdiğini söyledi. Devlet Eski Bakanı, genç
Cumhuriyet’in, Osmanlı’dan kalan borç yüküyle büyük zorluklar yaşadığını, Atatürk’ün tüm bu zorluklara
rağmen yabancı ülkelerden tek borç almadan sayısız fabrika açmasına dikkat çekti. İzmir İktisat
Kongresi’nde, Türk ekonomisinin rotasının belirlendiğine vurgu yapan Alpago, sözlerini şöyle sürdürdü;
“Bugün, O’nun ekonomik atılımları bizlere ilham vermelidir. Bugün milyonlar Anıtkabir’de Ata’sına
koşuyor ve herkes bu büyük özlemin nedenini iyi anlamalıdır.”
Gecenin sonunda, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, Devlet Eski Bakanı Önay
Alpago’ya Kartal Belediyesi logosunun yer aldığı çini süslemeli seramik tabak, Kartal Belediye Meclis
Başkanvekili Özlem Bulut ise, çiçek takdim etti. Başkan Yardımcısı Aksu, Devlet Eski Bakanı Önay
Alpago’ya teşekkür ederek, söyleşinin bugünlere ışık tuttuğunu ifade etti. Kartal Belediye Meclis
Başkanvekili Özlem Bulut ise, Atatürk’ün sadece Türk tarihi değil, dünya tarihinde unutulmaz bir lider
olduğunu belirterek, Devlet Eski Bakanı Önay Alpago’ya konuşmaları için teşekkürlerini sundu.
KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)