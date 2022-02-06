Devlet Eski Bakanı Adnan Kahveci, Vefatının 29’uncu Yılında Kartal’da Anıldı

Kartal Belediyesi ile Trabzon Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği; görev yaptığı sürece toplumun her kesimi tarafından çok sevilen, zekâsı ve ürettiği yeni fikirlerle de Türk siyasetinin iz bırakan isimlerinden Adnan Kahveci’yi unutmadı.

Devlet Eski Bakanı Adnan Kahveci’nin Kartal Yakacık’taki mezarı başında düzenlenen anma törenine; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Dilruba Oğulcuklu, Trabzon Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Karamehmetoğlu, çok sayıda siyasi parti temsilcisi ve sivil toplum örgütü katıldı.

“Adnan Kahveci İsmini Gelecek Nesillere Aktaracağız”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi’nin Adnan Kahveci’nin ismini her zaman yaşatacağını kaydederek, şunları söyledi; “Bir 5 Şubat günü daha, merhum bakanımız Adnan Kahveci’nin mezarı başındayız. Devlet adamı dendiğinde akla ilk gelen isimlerden bir tanesi olan, biz Kartallılar’ı gururlandıran ve görev aldığı sürelerde kendi ilçesini unutmamış merhum Adnan Kahveci’yi rahmetle anıyoruz. Kartallılar ’da bıraktığı farklı bir his var. Onu Kartal’ın sokaklarında görebiliyor olmak, kendisine iletilen sorunlarla dertlenebiliyor olması, ayrı bir tez konusu. Bu hepimize örnek olan yaşantının belgeselini, önümüzdeki seneye kadar yetiştirip, gelecek nesillere Adnan Kahveci isminin aktaracağız. Bir kez daha merhum Adnan Kahveci’yi ve ailesini rahmetle anıyorum.”

“Onu Her Zaman Mütevazı Hayatıyla Hatırlayacağız”

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, anma programında yaptığı konuşmada merhum Adnan Kahveci’nin toplumun her kesimi tarafından sevildiğine ve unutulmadığına dikkat çekerek; “Bugün burada çok farklı siyasi partilerden, farklı toplumsal kesimlerden birçok temsilci bulunuyor. Çünkü herkes, rahmetli bakanımızın takipçisi olmak arzusunda. Rahmetli Adnan Kahveci ne bıraktı bizlere? İki kıymetli kavramı emanet etti. Bunlardan biri çok başarılı bir hayatı, çok kıymetli çalışmalarıyla çok rahat bir hayat sürecekken o, ülkesine hizmet etmeyi tercih etti. Memleket için yollara düşmeyi koşturmayı tercih etti. İkinci olarak, vefat ettiğinde kullandığı araca ve yaşama bakın. Onu, her zaman mütevazı hayatıyla hatırlayacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, merhum Adnan Kahveci’nin ruhuna Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi. Töreninde sonunda tüm katılımcılar, Adnan Kahveci’nin kabrine karanfil bıraktı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)