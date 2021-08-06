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Denetim Aydos Ormanı’nda Yangını Önledi

Kartal Aydos Ormanı’nda İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenerek Kartal Belediyesi ve diğer kamu kurumlarının da katıldığı denetim esnasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin eş zamanlı müdahalesi ile büyümeden söndürülerek kontrol altına alındı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ağustos 2021 Cuma 09:50
Denetim Aydos Ormanı’nda Yangını Önledi
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İstanbul Valiliği’nin olası orman yangınlarını önlemek amacıyla; ormanlık alanlara girilmesini ve orman içi yollarda mola verilmesini, piknik yapılmasını, mangal, semaver vb. ateş yakılmasını yasaklayan kararının ardından, İstanbul’un ormanlık alanlarında denetimler artırıldı.

Kontrollerin yoğunlaştığı Kartal’da da İlçe Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde emniyete bağlı güvenlik güçleri, Kartal Belediyesi görevlileri ile Orman İşletme Şefliği’nin katıldığı bir denetim gerçekleştirildi.

Kartal İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Yalçın, Kartal Orman İşletme Şefi İlke Hilal Şensöz ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen’in katıldığı denetimler, Aydos Ormanı’nda yapıldı.

Ekipler ormanlık alana olası kaçak giriş yapma, mangal, semaver vb. ateş yakma veya sabotaj durumlarının olup olmadığına yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Kartal Orman İşletme Şefliği, zabıta personeli, itfaiye erleri, çevik kuvvet, özel hareket timleri, tomalar, motosikletli güvenlik timleri koku moleküllü iz takip köpekleri ile orman içine girerek denetim gerçekleştirirken, havadan da drone ve helikopterle destek verildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde Aydos Ormanı, olası orman yangını ihtimaline karşı drone ile havadan görüntülenerek kontrol edildi.

Denetim öncesi Aydos Ormanı’nın Kartal Cezaevi’ne yakın bölgesinde çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının haberini alan itfaiye ekiplerinin olaya zamanında müdahalesi sonucu, yangın büyümeden söndürüldü ve akabinde soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Kartal İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Yalçın, "Son günlerde ülkemizin değişik illerinde meydana gelen orman yangınları bizleri derinden üzmekte. Biz de sadece Kartal değil aynı zamanda İstanbul için de önemli bir değer olan Aydos Ormanı’nda muhtemel yangın ve sabotajlara karşı teyakkuz halinde ilçemizdeki diğer kurumlarla işbirliğimizi sürdürürken, orman alanının sürekli takip ve denetimlerine devam ediyoruz. Bugünkü denetimlerimiz, Aydos'ta yaşanacak büyük bir yangını önledi.” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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