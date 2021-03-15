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Değerli Sağlık Emekçileri

Bu güzel ülkenin her bölgesinde, her şart altında insan yaşamının kutsallığını canları pahasına savunan sağlık çalışanlarımız…

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Mart 2021 Pazartesi 09:21
Değerli Sağlık Emekçileri
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İnsanlık tarihinin en köklü, en meşakkatli mesleklerinden birini yapıyorsunuz. Sizlerin emekleri, özverili çalışmaları, çabaları ve mesleğe adanmışlığı ile çok daha güçlüyüz.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Bir yılı doldurduğumuz pandemi süreci sağlığın; yaşamın odağı olduğunu, olmazsa olmazı olduğunu hepimize bir kez daha hatırlattı.

Sizler pandemi koşullarında verilen büyük mücadelenin en ön saflarında yer alarak; ailelerinizden uzak kaldınız, yorgun düştünüz, stres ve zorlu koşullarda çalıştınız, hatta çalışma arkadaşlarınızı bu onurlu mücadelede yitirdiniz.

Hekimlerimizin ve sağlık personelimizin ilçemizde bulunan hastanelerde verdiği mücadelenin bizzat tanığıyım. Her koşulda yanınızda olmak için büyük gayret verdik, bir an bile olsa yükünüzü hafifletebildiysek ne mutlu bize.

Sizlere önce şahsım sonra tüm Kartallı komşularım adına yürekten teşekkür ediyorum. Sizler, “Beni Türk hekimlerine emanet edin.” diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün güveni, Safiye Ali’nin öncülüğü, Tıbbiyeli Hikmet’in cesareti ile bizlere ilham vermeye devam ediyorsunuz.

Kapılarınızdan çiçekler, yüzlerinizden gülümsemeler eksik olmasın. 14 Mart Tıp Bayramı’nızı kutluyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Gökhan YÜKSEL

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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