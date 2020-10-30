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Cumhuriyet’in 97. Yılı Kartal’da Büyük Bir Coşkuyla Kutlandı

Kartal’da Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97. yıl dönümü coşku dolu etkinliklerle kutlandı. 28-29 Ekim tarihlerinde düzenlenen kutlama etkinliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ekim 2020 Cuma 09:32
Cumhuriyet’in 97. Yılı Kartal’da Büyük Bir Coşkuyla Kutlandı
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Kartal Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında birbirinden renkli etkinlikler düzenledi. Koronavirüs salgınına karşı tüm tedbirlerin alındığı kutlamalara vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. 2 gün boyunca süren kutlamalarda marşlar ve şarkılar hiç eksik olmadı. Kartallı vatandaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı.

Çelenk Töreni Düzenlendi

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ilk olarak 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’de Kartal Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene; Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Deniz Teknik Komutanı Tuğamiral İbrahim Rıza Adanır ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı’nın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, başta Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şubesi olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Cumhuriyet Resitali Dinleyicilerden Tam Not Aldı

28 Ekim’de düzenlenen ikinci kutlama etkinliği ise Piyanist Prof. Cana Gürmen ve viyolonsel sanatçısı Çağ Erçağ’ın performanslarını sergilediği  “Cumhuriyet Resitali” oldu. Sanatçılar etkinlik kapsamında; L. Von Beethoven: Haendel’in bir teması üzerine 12 çeşitleme, P. Tschaikovsky: Vals, S. Rachmaninoff: Vocalise, S. Saens: Kuğu, S. Saens: Apassionata, A. Piazzola: Oblivion, A. Piazzola: Grand Tango ile Anonim. Selanik Türküsü’nü yorumlayarak muhteşem bir dinleti sundu. Cumhuriyet Resitalinin sonunda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel sanatçılara teşekkür ederek çiçek takdim etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Fotoğraf Sergisi

Kutlamalar kapsamında 2 gün boyunca Cumhuriyet’in kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü konu alan fotoğraf sergisi, Kartal Meydanı başta olmak üzere farklı noktalardaki led ekranlardan müzikler eşliğinde yayınlandı.

Üstü Açık Otobüsler ile Bandolu Konser

29 Ekim tarihinde ise kutlamaların coşkusu doruğa ulaştı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ilk olarak Kartal Belediyesi Atölyesi’ne giderek çalışanlar ile bayramlaştı ve iyi dileklerini iletti. Kartal’da kutlamaların merkezi ise Kartallı Kazım Meydanı oldu. Üstü açık otobüsler bando takımı ile birlikte, Kartallı Kazım Meydanı’ndan çıkış yaparak Kartal’ın tüm mahallelerini gezdi ve vatandaşlara Türk bayrakları dağıttı. Zabıta araçları, motorlu ekipler ve anons araçlarının da eşlik ettiği üstü açık otobüslerde çalan marşlarla vatandaşlar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Kartal Belediyesi Online Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası

Kartal Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bir de Özel Çam Koleji ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Online Satranç Turnuvası düzenledi.  Kartallı çocuklar Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümünde satranç ile buluştu. Online olarak düzenlenen turnuvaya yüzlerce Kartallı minik sporcu katıldı.
 

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