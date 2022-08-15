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Cumhuriyet Kent Meydanı Projesi’nde İlk Kazma Vuruldu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in seçim vaatlerinden biri daha hayata geçiyor. Dostluk merkezli, yaşanabilir bir Kartal için meydan projelerine öncelik veren Başkan Gökhan Yüksel’in Cumhuriyet Kent Meydanı projesi için çalışmalar başladı. 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde seçim vaatleri arasında yer alan Cumhuriyet Kent Meydanı projesi için ilk kazma vuruldu. Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan ve 9 bin 230 metrekarelik geniş alan üzerinde yapılacak meydan için çalışmalar hızlı bir şekilde başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Ağustos 2022 Pazartesi 12:28
Cumhuriyet Kent Meydanı Projesi’nde İlk Kazma Vuruldu
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Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde yürütülen projede iş makineleri alanda eski asfalt ve beton zemini sökme işlemlerine başladı. Sökülen eski zemin yine iş makinelerinin yardımıyla alandan kaldırılarak yapılacak meydan için ilk aşama tamamlandı.

Proje kapsamında yapılacak çalışmalar sonucunda amfi tiyatro, voleybol ve basketbol sahaları, çocuk oyun alanı, yürüyüş parkuru, piknik masaları, dinlenme alanları ve geniş bir yeşil alan oluşturulması hedefleniyor. Meydanın 4 bin 250 metrekareden oluşan önemli bir bölümü yeşil alan için ayrılacak.

Cumhuriyet Meydanı Projesi ile birlikte Başkan Gökhan Yüksel’in yapımı devam eden ve tamamlanan projelerine bir yenisi daha eklenmiş oldu. Daha önce başlanan veya tamamlanan Mustafa Necati Etüt Merkezi, Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi, Bilim ve Teknoloji Hangarı, Dragos Su Sporları İskelesi, Trafik Eğitim Parkı ve daha birçok proje gibi Cumhuriyet Meydanı da Kartal’ın önemli bir ihtiyacına çözüm getirecek.

Başkan Yüksel: “Komşularımızın Nefes Alacağı Bir Alanı Daha Kartal’a Kazandırıyoruz”

Çalışması başlatılan Cumhuriyet Meydanı ile ilgili bir açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel; “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar söz verdiğimiz projelerimizi, pandemiye ve tüm ekonomik zorluklara rağmen birer birer hayata geçiriyoruz. Bizim için Kartal’da olmazsa olmazlardan biri yeşil alanların ve sosyal yaşam alanlarının artırılması. Daha önce Cevizli, Orhantepe, Atalar ve Esentepe Mahallelerimizin kesiştiği noktada hizmete sunulan Komşuluk ve Dayanışma Meydanı’nda yaptığımız gibi bugün de Cumhuriyet Mahallemize yeni bir meydan kazandırıyoruz. Yeni meydanımızla birlikte Cumhuriyet Mahallesi’nde ve çevresinde yaşayan komşularımızın rahat nefes alacağı, keyifli aktivitelerle zaman geçirebileceği bir alanı daha Kartal’a kazandırmış olacağız.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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