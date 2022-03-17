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Çocukların Yeni Gözdesi; Rıfat Ilgaz Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi

Kartal Belediyesi tarafından çocuklara hem kitap okumayı sevdirecek eğlenceli bir kütüphane ortamı yaratmak hem de kültürel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen ‘Rıfat Ilgaz Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi’, miniklerin yeni gözde mekânı oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Mart 2022 Perşembe 10:01
Çocukların Yeni Gözdesi; Rıfat Ilgaz Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi
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Türkiye’nin en fazla kreşine sahip olan ilçe belediyesi özelliğini koruyan; Kadınların, ailelerin ve çocukların sorunlarına karşı daha kapsamlı çalışmaları hayata geçirebilmek için Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nü kuran Kartal Belediyesi, Kartallı çocukların sosyokültürel gelişimlerini destekleyip zenginleştirmek için birbirinden farklı etkinlikleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

Kartallı Çocuklar Bu Hafta Sonunu da Oyun Atölyeleri ile Renklendirecek

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, ‘Rıfat Ilgaz Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi’nde hafta sonları gerçekleştirilen oyun ve masal atölyelerine katılan Kartallı minikler, eğitmenlerinin gözetiminde hem yeni bilgiler öğreniyor, hem de arkadaşları ile beraber eğlence dolu anlar yaşıyor. Kartallı çocuklar ve aileleri, Kartal Belediyesi tarafından gerçekleştirilen oyun atölyelerine yoğun ilgi gösteriyor.

Kartal Belediyesi’nin bu hafta sonu çocuklar için hazırladığı “Oyun Atölyesi” için ise rezervasyonlar alınmaya başlandı. 4-7 yaş ile 7-12 yaş aralığındaki çocuklar için iki ayrı oyun grubunun kurulduğu oyun atölyeleri, 20 Mart Pazar günü 12.00-13.00 ile 13.30-14.30 saatleri arasında yapılacak.

* 15 kişilik kontenjana sahip atölyelere katılım için 0216 280 35 70 numaralı telefondan rezervasyon yaptırılabilir.

“Çocuklarımızın Kültürel ve Sosyal Gelişimlerini Çok Önemsiyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal’da çocukların kültürel ve sosyal gelişimlerini çok önemsediklerini vurgulayarak, “Rıfat Ilgaz Çocuk Kütüphanesi’nde, Kartallı çocuklarımız eğitmenleri ve arkadaşlarıyla beraber yine keyif dolu bir hafta sonu geçiriyor. Rıfat Ilgaz Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi, özellikle hafta sonları miniklerimiz ve aileleri ile dolup taşıyor. Kartal Belediyesi olarak, çocuklarımızın kültürel ve sosyal hayatlarının gelişmesini çok önemsiyoruz. Çünkü biz, her şeyden önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, eğitime ve kültürel hayata verdiği önemi biliyor ve O’ndan ilham alıyoruz.” ifadelerini kullandı.

 KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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