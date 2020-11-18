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Çocuklara Yönelik Bir Proje Daha Kartal'a Kazandırıldı

Kartal Belediyesi’nin Yalı Mahallesi'nde hayat verdiği proje ile trafik eğitim parkı açılıyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in seçim vaatleri arasında yer alan ve tematik park konsepti ile oluşturulan trafik eğitim parkında, 4-12 yaş aralığındaki çocuklara trafik eğitiminin verilmesi amaçlanıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Kasım 2020 Çarşamba 13:25
Çocuklara Yönelik Bir Proje Daha Kartal'a Kazandırıldı
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Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yalı Mahallesi’nde yapılan park, toplam 1000 metrekarelik alan üzerine kurulu. Çocuklar için yapılan trafik parkurunda temel trafik levhaları, yaya geçitleri ve trafik ışıkları bulunuyor. Başkan Gökhan Yüksel'in okul öncesi ve okul çağındaki çocuklara trafik kurallarının eğlenceli ve uygulamalı yollarla öğretilmesi ve trafik kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirdiği proje ile birlikte Kartallı çocuklar, küçük yaşlarda trafik eğitimleri alacak.

Proje kapsamında trafik eğitimiyle ilgili tüm detayların düşünüldüğü parkurda çocuklara, genel trafik eğitimi ile trafikte karşılaşılan olumsuz durumlarda ne yapılması gerektiği anlatılacak.

Çocukların trafik kurallarını, kendileri için hazırlanan özel parkurlarda uzman eğitmenlerin eşliğinde hem teorik hem de uygulamalı olarak erken yaşta öğrenebileceğini vurgulayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Çocuklarımıza trafik eğitimini, onlar için eğlenceli ve uygulamalı olmasıyla da daha öğretici bir yolla vermek istedik. Bu amaçla yapımını gerçekleştirdiğimiz trafik eğitim parkı ile çocuklarımızın trafikte karşılaşacakları durum ve olasılıklara kendilerini erken yaşta hazırlamayı amaçladık. Bu çalışmaların neticesinde de konu ile alakalı tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek bu parkı onların hizmetine sunuyoruz. Çocuklarımızı güvenli yarınlara hazırlayacak bir merkezi, Kartal’ımıza kazandırdığımız için mutluyuz." dedi.

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