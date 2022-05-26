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Çocuk Gelişim Merkezi’ndeki öğrencilere yangın eğitimi verildi

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü’ne bağlı Atalar Merkez Çocuk Gelişim Merkezi’nde kreş öğrencilerine ‘Yangın Eğitimi’ verildi. Olası bir yangın tehlikesi karşısında çocukların, öğretmenlerin ve personelin bilinçlendirilmesi için yapılan eğitimde önce barkovizyon eşliğinde anlatım yapıldı, ardından da uygulamalı bir tatbikat gerçekleştirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Mayıs 2022 Perşembe 10:22
Çocuk Gelişim Merkezi’ndeki öğrencilere yangın eğitimi verildi
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İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Eğitimde çocuklara yangın anında ve sonrasında neler yapmaları gerektiği anlatıldı. Yapılan anlatımların ardından yangın anında yapılacak tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı personeli Tarık Boyoğlu tarafından verilen eğitimde çocuklara önce yangın ile ilgili eğlenceli ve aynı zamanda eğitici bir sunum izletildi. Çocuklara daha sonra olası bir yangını fark ettiklerinde nasıl davranmaları gerektiği ve aramaları gereken numara hatırlatıldı. Yangın sırasında ortaya çıkan dumanın bir masa örtüsü ile sembolize edildiği eğitimde, çocuklara oksijenin daha bol bulunduğu zeminden hareket ederek nasıl kaçabilecekleri öğretildi. Masa örtüsünün altından olabildiğince eğilerek tahliye gerçekleştiren minikler eğlenmeyi de ihmal etmedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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