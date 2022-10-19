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Çalık: Kavaklı’ya Muazzam Bir Meydan Kazandırıyoruz

Yakuplu, Gürpınar ve Kavaklı Mahallerini kapsayan “3 Köy 3 Meydan” projesinin Kavaklı ayağının ilk etabı yüzde 80 oranında tamamlandı. Toplamda bin 500 metrekare alanda yürütülen çalışmalarıyerinde inceleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Kavaklı’yamuazzam bir meydan kazandırıyoruz. ” dedi. Projenin ilk etabı tamamlandığında yeşille iç içe, tam donanımlı bir alan vatandaşların hizmetine sunulacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ekim 2022 Çarşamba 11:31
Çalık: Kavaklı’ya Muazzam Bir Meydan Kazandırıyoruz
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Beylikdüzü Belediyesi’nin Yakuplu, Gürpınar ve Kavaklı mahallerindeki köy içi alanları canlandırmak, bu alanları yenilemek ve yeniden kentsel yaşantıya katmak amacıyla hayata geçirdiği “3 Köy 3 Meydan” projesi hızla devam ediyor. Projenin Kavaklı ayağının toplamda bin 500 metrekareden oluşan ilk etabı yüzde 80 oranında tamamlandı.İlk etaptaki çalışmalar sonlandığında yeşille iç içe, tam donanımlı bir alan vatandaşların hizmetine sunulacak. Kavaklı Köy Meydanı ve yakın çevresini kapsayan proje tamamlandığında ise dinlenme alanı, çocuk oyun alanı, etkinlik alanı ve trafiğe kapalı yürüyüş yolu gibi fonksiyonel alanlar bölgeye kazandırılacak. Yapısal ve sosyal donatı alanlarının da yer alacağı proje, bölge halkının sosyal ihtiyaçlarına da cevap verecek. Gerekli tüm ulaşım düzenlemelerinin yanı sıra arazi eğiminden faydalanılarak oluşturulacak kapalı otoparkla da bölgenin otopark ihtiyacı karşılanacak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

Başkan Çalık çalışmaları yerinde inceledi

Projenin son durumunu yerinde inceleyerek bilgi alanBeylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “3 Köy 3 Meydan projemiz hızla devam ediyor. Kavaklı Mahallesi’ndeki çalışmalarımızın ilk etabında yüzde 80 seviyesine geldik. Bu alanı en kısa sürede vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Kavaklı’ya, komşularımızın nefes alabilecekleri ve ço
k daha iyi ortamlarda bir araya gelebilecekleri muazzam bir meydan kazandırıyoruz.” ifadelerini kullandı.Başkan Çalık ayrıca, sahada vatandaşlarla dasohbet ederek projeye dair fikirlerini aldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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