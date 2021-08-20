banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1444.91
ALTIN
487.08
DOLAR
8.5069
STERLİN
11.6003
EURO
9.9413
İstanbul’da Su Sporları Heyecanı
İstanbul’da Su Sporları Heyecanı
Karpuz – Peynir İkilisine Dikkat!
Karpuz – Peynir İkilisine Dikkat!
SMA Tedavi Edilebilir Ve Önlenebilir Bir Hastalıktır
SMA Tedavi Edilebilir Ve Önlenebilir...
Tiroiddeki İyi Huylu Tümörler Yakılarak Yok Edilebiliyor 
Tiroiddeki İyi Huylu Tümörler Yakılarak...

Bozkurt'ta Toprak Altında Kalan Şehitlik, Yeniden Gün Yüzüne Çıkarıldı

Sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinin bir an önce eski haline dönmesi ve yaraların sarılması için ülkenin farklı noktalarından gelen destek ekipleri ile birlikte günlerdir çalışmalarını sürdüren Kartal Belediyesi Sivil Savunma ekipleri, selin getirdiği taş ve molozlarla kaplanan şehitliğin temizlik çalışmalarına katıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Ağustos 2021 Cuma 09:55
Bozkurt'ta Toprak Altında Kalan Şehitlik, Yeniden Gün Yüzüne Çıkarıldı
banner171

Taşlarla Kaplanan Mezarları Elleri ile Temizlediler

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Şenel’in, Abana Eski Belediye Başkanı Rıdvan Oyar'ın mezarları ile Çanakkale Savaşı’nda şehit düşenlerin sembolik mezarlarının bulunduğu Abana-Bozkurt Şehitler ve Gaziler Anıtı, yaşanan afette taş ve toprak yığınları arasında kalarak zarar gördü.

Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Düzce il/ilçe belediyeleri ve Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı ekipleri ile birlikte harekete geçen Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri, şehit mezarlığı ve anıtta selin oluşturduğu hasarı ortadan kaldırmak için bir çalışma başlattı.

Mezarlıkların üzerindeki taş yığınlarını elleri ile temizleyen ekipler, anıtın içine dolan molozların aktarımını da getirdikleri iş makineleri ile yaptı.

30 Kamyonun Üzerinde Hafriyat Kaldırıldı

Ekiplerin 2 gün süren çalışmalarının sonucunda selin getirdiği 30 kamyondan fazla hafriyat, Abana-Bozkurt Şehitlik Anıtı’ndan temizlendi.

Molozlardan kurtardıkları anıtı mıcır ile dolduran ekipler, tozlanan alanda bir de yıkama çalışması gerçekleştirdi. Son olarak temizlenen mezarlara çiçek dikerek Abana-Bozkurt Şehitler ve Gaziler Anıtı’ndaki çalışmalarını tamamlayan ekipler, destek çalışmalarının devam ettiği bölgelere doğru yola çıktı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yayınladığı mesajında: “Çalışma arkadaşlarımız, Bozkurt’ta sel felaketinin etkilediği şehitliğimizde 2 gün süren ve 30 kamyondan fazla hafriyatın çıkarıldığı çalışma sonucunda şehitliğimizi çamurdan arındırdı. Tüm şehitlerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal’da Yas-ı Muharrem Anması Yapıldı
Kartal’da Yas-ı Muharrem Anması Yapıldı
Kartal’da Yabani Otlar Biçilerek Temizlik Çalışmaları Yapılıyor
Kartal’da Yabani Otlar Biçilerek Temizlik Çalışmaları Yapılıyor
Kartal Belediyesi’nden Yas-ı Muharrem Anması
Kartal Belediyesi’nden Yas-ı Muharrem Anması
Sahiplerini Kaybeden Kedilere İlkyardım Kartal Belediyesi Ekiplerinden
Sahiplerini Kaybeden Kedilere İlkyardım Kartal Belediyesi Ekiplerinden
Sanat Akademisi Gençlik Senfoni Orkestrası Yeni Üyelerini Arıyor
Sanat Akademisi Gençlik Senfoni Orkestrası Yeni Üyelerini Arıyor

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169