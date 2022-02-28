‘Bizim Evde 2 Devre’ Adlı Tiyatro Oyunu Kartal’da Sahnelendi

Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı tiyatro oyununa pandemi kuralları gereği salon kapasitesinin yarısı kadar seyirci kabul edildi.

Merih Fırat, Tuncay Gençkalan, Tolga Öz, Melek İşlek, Ebru Çömlekçi, Asım Ünal ve Zülfikar Yazgaç’ın rol aldığı Züyatro adlı tiyatro ekibi tarafından sahnelenen buruk komedi tarzındaki 2 perdelik oyun seyircileri hem güldürdü, hem de duygulandırdı.

Oyuncular Ayakta Alkışlandı

Oyunun sona ermesiyle birlikte seyircileri selamlayan oyuncular ayakta alkışlandı. Tiyatro oyununu izleyen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar sahneye çıkarak yönetmen ve aynı zamanda oyuncu Zülfikar Yazgaç’a Kartal heykelciği takdim etti. Kartallılara keyifli anlar yaşatan tiyatro ekibine teşekkür eden Başkan Yardımcısı Uçar, “Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel’in selamlarını ve sevgilerini iletiyorum. Bu heykelciği tüm Kartallılar adına takdim ediyorum. Bu güzel oyundan dolayı da sizi ve tüm ekibinizi kutluyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık.” dedi.

Tiyatro ekibi adına Başkan Yardımcısı Adem Uçar ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi’ye teşekkür eden Zülfikar Yazgaç, “Bizi seyircilerle buluşturan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e ve televizyonda bir sürü dizi-film varken bu salonu dolduran seyircilerimize çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Oyunun Konusu

Oyunda eski bir futbolcu olan Cengiz’in antrenörlük kariyerinde işlerin iyi gitmemesi ve ailesinin başına gelen büyük bir sürpriz mizahi bir dille ele alınıyor. İki perdeden oluşan tiyatro oyununda ailenin yeni yaşam tarzına uyum sağlama çabası ve bu süreçte yaşadıkları anlatılıyor.