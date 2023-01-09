‘Bir Gün Bir Telefon Gelir’ Tiyatro Oyunu, Kartallı İzleyiciler İle Buluştu

Soğanlık Kültür Merkezi’nde gerçekleşen oyuna, çok sayıda tiyatro sever katıldı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren ve iki perde olarak sahnelenen oyunda, izleyiciler kahkaha dolu anlar yaşadı. Oyunun sonunda, yüzlerce tiyatro sever oyuncu ekibini ayakta alkışladı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Sanatçı Zülfikar Yazgaç’tan Başkan Gökhan Yüksel’e Teşekkür

Oyunun yönetmenliği ve yazarlığını yapan sanatçı Zülfikar Yazgaç, oyunun sonunda yaptığı konuşmada tüm tiyatro severlere ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür ederek; “Bugün, Kartallı tiyatro severler ile buluştuğumuz için çok mutluyuz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere ve kültür sanata kıymetli katkılarından dolayı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Özellikle son yıllarda toplumda artan şiddet olaylarının ele alındığı oyunda; kadınlara, sağlık çalışanlarına ve farklı gruplara uygulanan şiddet, trajikomik unsurlar kullanılarak eleştiriliyor.