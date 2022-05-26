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‘Benimle Delirir Misin?’ Adlı Tiyatro Oyunu İzleyenleri Kahkahaya Boğdu

İstanbul Temaşa Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve başrollerini Necmi Yapıcı ve Nihan Durukan Yapıcı’nın paylaştığı, ‘Benimle Delirir Misin?’ adlı iki perdelik tiyatro oyunu, Kartal Belediyesi’nin Mayıs ayı kültür-sanat programı kapsamında Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde izleyiciler ile buluştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Mayıs 2022 Perşembe 16:32
‘Benimle Delirir Misin?’ Adlı Tiyatro Oyunu İzleyenleri Kahkahaya Boğdu
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İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

21’inci Yüzyılın Evliliklerine Komedi Penceresinden Bakış

Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen oyuna, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan ve çok sayıda tiyatro sever katıldı. İki perde olarak sahnelenen ve oyuncular Necmi Yapıcı ve Nihan Durukan Yapıcı’nın sahne performansı izleyenleri kahkahaya boğdu.

Oyunun sonunda, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan ünlü oyunculara teşekkür plaketi takdim ederek; “Öncelikle bizleri yalnız bırakmayan siz tiyatro severlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizlere bu unutulmaz geceyi yaşatan kıymetli oyunculara da ayrıca teşekkür ediyoruz. İyi ki tiyatro var” ifadelerini kullandı.

Mine Artun’un komedi türünde kaleme aldığı, ‘Benimle Delirir Misin?’ tiyatro oyununda, 21’inci yüzyıl evliliklerinin yaşadığı sorunları mizahi yönden ele alırken, izleyicinin; aşk, evlilik ve kadın-erkek ilişkileri üzerinde düşünmesine yol açıyor.

Oyunun konusu ise şöyle;

Kim bilir belki de aşk eski bir yalandı, bütün suç da Adem ile Havva'daydı. Ya da en baştan aşkı bize çok yanlış anlatmışlardı. Bir evlilik ve aşk aranjmanı... Evlilik yeminleri, güzel aşk sözcükleri ile başlayan, evlilik seremonisinden delilik rapsodisine uzanan trajikomik bir süreç.

Hepinizin hikayesi. Tıpkı mecburi hizmet gibi yaşı gelince girmek zorunda oldukları dünya evinde aklın sınırlarını zorlayan biri kadın biri erkek iki kişi. Asıl meseleleri, aşkın gözü nasıl kör ettiği ve sonrasında onları nasıl mat ettiği… Kim bilir belki önce evlilik aşkı öldürüyordu, ardından da aşk intikam için sizi. Aslında yıllarca hiçbiriniz tam manasıyla çözememiştiniz bu derin meseleyi. Nikah masasına gömülen bir aşkın ardından bir kadın ve erkeğin kendilerini aklama ve yanlışlarını saklama çabaları tiyatro yazarı Mine Artun’un kaleminden Nihan Durukan Yapıcı ve Necmi Yapıcı'nın muhteşem yorumuyla kaçık bir aşk hikayesine dönüşüyor.

Sadece bir kaç saat delirmeye varım diyenler, mutsuz kadınların, mutsuzluk veren kayınvalidelere, mutsuz kocaların da “Eee artık evlenme vaktin geldi de geçiyor” diyen babalara dönüştüğü trajikomik bir dünyayı bir kez daha keşfetmek isteyenler!

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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