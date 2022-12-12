banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.215,73
ALTIN
1.070,47
DOLAR
18,65
STERLİN
22,88
EURO
19,68
Demokrat Parti (DP)Zeytinburnu Kongresi Görkemli Oldu (VİDEOLU)
Son Dakika
Demokrat Parti (DP)Zeytinburnu Kongresi Görkemli...
Mehmet Çakır’dan Görkemli Veda Yemeği (VİDEOLU)
Son Dakika
Mehmet Çakır’dan Görkemli Veda Yemeği...
Zeytinburnu'nda 6 Kalıcı Eser Aynı Anda Yükseliyor…
Zeytinburnu'nda 6 Kalıcı Eser Aynı...
Çırağan Sarayında Yangın Çıktı Müdahale Devam Ediyor
Çırağan Sarayında Yangın Çıktı Müdahale...

“Ben Türkan Saylan” Adlı Tiyatro Oyunu Ayakta Alkışlandı

Kartal Belediyesi’nin düzenlediği Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında “Ben Türkan Saylan” adlı tiyatro oyunu, Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Aralık 2022 Pazartesi 09:51
“Ben Türkan Saylan” Adlı Tiyatro Oyunu Ayakta Alkışlandı
banner171

Hekim, akademisyen, yazar, eğitimci, aydınlanma ve çağdaşlık kahramanı ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kurucusu Prof. Dr. Türkan Saylan, çocukluğundan itibaren yaşamının ele alındığı tiyatro oyunu ile sahnede bir kez daha hayat buldu.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Cengiz Toraman’ın yönettiği, oyuncu Şenay Gürler’in benzersiz performansı ile Türkan Saylan’ın hayatının seyirciye tüm duygusallığı ve içtenliği ile aktarıldığı oyun, ayakta alkışlandı.

Önderliğinde ve sayesinde ülkemizde binlerce cüzzam hastasının tedavi edildiği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Kardelenler projesi ile 100 bini aşkın kız çocuğunun okuyup meslek sahibi olduğu Saylan’ın hayatından kesitlerin ve onun hakkında çevresindeki insanların anılarının da sinevizyon ile perdeye yansıtıldığı oyunda, oyuncu Gürler başarılı performansı ile göz doldurdu.

Yaklaşık 70 dakika süren oyunda Saylan’ın sağlık ve eğitim alanında yaptığı çalışmalar ile kendi hayatından bölümler aktarıldı.

Oyunun sonunda bazı seyirciler göz yaşlarına hâkim olamazken sahneye çıkan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, oyuncu Şenay Gürler’e çiçek takdim etti.

Uçar, Saylan’ın Cumhuriyet ve aydınlanma yolunda çabalarını etkili bir şekilde sahneleyen Gürler’e hayranlığını dile getirerek katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal Halkı Başkanından % 88 Memnun (VİDEOLU)
Kartal Halkı Başkanından % 88 Memnun (VİDEOLU)
Üniversite Öğrencileri, Kartal Belediyesi’nin İkramları ile Güne Sıcak Başlıyor
Üniversite Öğrencileri, Kartal Belediyesi’nin İkramları ile Güne Sıcak Başlıyor
Kartal Belediyesi Geri Dönüşümde Fark Yaratıyor
Kartal Belediyesi Geri Dönüşümde Fark Yaratıyor
Atatürk'ü Anma Briç Turnuvası 4 Aralık'ta Kartal'da Yapılacak
Atatürk'ü Anma Briç Turnuvası 4 Aralık'ta Kartal'da Yapılacak
‘Öğretmenler Günü’ Kartal’da Bayram Havasında Kutlandı
‘Öğretmenler Günü’ Kartal’da Bayram Havasında Kutlandı

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169