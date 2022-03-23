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“Ben Sen O” Adlı Tiyatro Oyunu Kartal’da Sahnelendi

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği Mart ayı kültür etkinlikleri kapsamında Tufan Yılmaz’ın yazıp yönettiği “Ben Sen O” adlı tiyatro oyunu sahneye konuldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Mart 2022 Çarşamba 10:34
“Ben Sen O” Adlı Tiyatro Oyunu Kartal’da Sahnelendi
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Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde sahnelenen 2 perdelik dram ve komedi türündeki oyunda; Tiyatro Süvari oyuncuları rol aldı.

Cezaevindeki bir mahkûmun hikâyesinden başlayarak kuşaklar arası çatışmaları gösteren ve verilen küçücük kararların bile hayatları ne denli etkilediğini anlatan oyun; geçmiş, şimdi ve gelecek zaman örgüsüyle seyircinin beğenisini kazandı.

Dram olmasına rağmen yer yer komedi unsurlarını da barındıran oyun, seyircinin bazen hüzünlenmesine bazen de kahkahalarla gülmesine neden oldu.

Yaklaşık 90 dakika süren oyunun ardından Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi sahneye çıkarak oyunculara günün anısına çiçek takdim etti ve onları performanslarından dolayı tebrik etti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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