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Belediye Ekiplerinin Orman Yangınları İle Mücadelesi Sürüyor

28 Temmuz 2021 tarihinde ilk olarak Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan, sonrasında Marmaris ve Bodrum başta olmak üzere Türkiye’nin birçok farklı noktasında birbiri ardına çıkarak geniş alanlara yayılan ülke tarihinin en büyük orman yangınları ile mücadele sürerken, Kartal Belediyesi ekipleri de yangınların 8. gününde gece gündüz demeden destek çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ağustos 2021 Çarşamba 10:38
Belediye Ekiplerinin Orman Yangınları İle Mücadelesi Sürüyor
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Kontrol altına alınamayarak geniş alanlara yayılan, insanların, doğada yaşayan binlerce canlının, yerleşim merkezlerinin ve yüzyıllık doğal miras olan ormanların yitip gitmesine ve onulmaz acılara sebep olan orman yangınlarını söndürmek için diğer il ve ilçe belediyelerinin destek ekipleri ile koordineli bir şekilde çalışan Kartal Belediyesi ekipleri, afet bölgelerinde büyük bir mücadele veriyor.

Orman yangınlarının üçüncü gününde tüm hazırlıklarını tamamlayarak afet bölgesine araç ve uzman ekiplerden oluşan personeli yollayan Kartal Belediyesi, 2 gün önce de ikinci yardım ekibini çalışmalara destek olmaları amacı yangın bölgelerine yönlendirdi.

3' ü arazöz olmak üzere 5 araç, 10 sivil savunma görevlisi, bir ambulans, 4 acil müdahale sağlık personeli ile bölgeye giden Kartal Belediyesi ekipleri, yaralanan ve dumandan etkilenen bölge halkı ile görevliler için ilk müdahalede bulunup gerekli tedavileri uygularken, bir yandan da yangın söndürme, yol açma, yangın bölgesini temizleme ve soğutma gibi birçok çalışmada insanüstü bir çaba gösteriyor.

Kartal Belediyesi Sivil Savunma ekibi, İstanbul İtfaiyesi Yalova İtfaiyesi, Kırıkkale İtfaiyesi ile beraber Manavgat’taki büyük yangına dün geceden itibaren ara vermeden müdahale ediyor. Antalya Manavgat Kızıldağ’da başlayan yangın, ekiplerin cansiperane gerçekleştirdikleri söndürme çalışmalarına rağmen halen kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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