Başkan Yüksel’den Neyzen Tevfik Meydanı yenileme çalışmalarına ziyaret

Başkan Gökhan Yüksel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediyesi’nin koordinasyonu ile gerçekleştirilen Kartal Neyzen Tevfik Meydanı Yenileme Projesi kapsamında şantiye alanında yapılan son çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Proje alanında incelemelerde bulunan Başkan Yüksel ve beraberindeki çalışma grubuna, İBB yetkilileri ve teknik personeller tarafından çalışmaların son durumu hakkında bilgi aktarıldı.

Proje ile ilgili açıklama yapan Başkan Yüksel, "Büyükşehir belediyemiz ile iş birliği içerisinde yenilediğimiz Neyzen Tevfik Meydanımızın sadece çehresi değişmeyecek, aynı zamanda birçok fonksiyon kazanacak. Artacak yeşil alan ile meydanımız ferahlayacak ve içerisinde açık otopark olacak." dedi.

Kartal Neyzen Tevfik Meydanı Yenileme Projesi

Kartal Neyzen Tevfik Meydanı Yenileme Projesi, 9000 metrelik toplam çalışma alanında yapılacak. Proje tamamlandığında alanın 2000 metrekaresi yeşil alan olacak.

90 gün sürmesi planlanan Neyzen Tevfik Meydanı düzenleme çalışmaları kapsamında Hürriyet Caddesi, Egemenlik Bulvarı ve Spor Caddesi üzerinde de yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek. Projede 40 metre çapında dairesel bir amfi tiyatro da yer alacak.