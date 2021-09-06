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Başkan Yüksel, Öğrencilerin Heyecanına Ortak Oldu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel,  Öğretmen Zekeriya Güçer İlkokulu’nda düzenlenen 2021-2022 eğitim-öğretim yılının açılış törenine katıldı. Başkan Yüksel, hem öğrencilere hem de eğitim kadrosuna yeni dönem için başarılar diledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Eylül 2021 Pazartesi 14:50
Başkan Yüksel, Öğrencilerin Heyecanına Ortak Oldu
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Öğrenciler Uzun Süre Sonra Okullarına Kavuştu

Zekeriya Güçer İlkokulu’nda düzenlenen törene; Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal İlçe Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan törende, öğrenciler tiyatral ve sportif gösterilerde bulundu. Covid-19 pandemisi nedeniyle okullarından ayrı kalan öğrencilerin ilk gün heyecanı ise yüzlerinden okundu.

Kartal Belediyesi’nden Öğrencilere Okul Çantası

COVİD-19 pandemisi nedeniyle uzun süre okullarından ayrı kalan öğrencilere eğitim-öğretim yılının ilk gününde, ilçedeki belli okullarda okul çantası ve kırtasiye ürünleri dağıtıldı. Ayrıca okulların açılması nedeniyle Kartal’daki okullarda belediye ekipleri tarafından; temizlik, dezenfekte, peyzaj ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Kartal Belediye Başkanı Zekeriya Güçer İlkokulu’nda gerçekleştirilen açılış töreninin ardından İbrahim Saime Zıpkın Okulu’nda öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerin ilk heyecanına ortak olan Başkan Yüksel, “Minik yavrularımızla, prens ve prenseslerimizle bir arada olduğumuz için çok mutluyuz. Sabah ailelerin heyecanına gördük. Bizler de bir takım hazırlıklar içerisinde çalışmalar yaptık. Temizlik, dezenfekte gibi miniklerimizin hassasiyeti ile alakalı önlemlerimizi aldık. Çünkü okullarını çok özlemişlerdi. Umarım bu eğitim, öğretim yılı hem başarılı olur, hem sağlıklı olur. Öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin büyük gayretiyle bu süreci atlatacağımıza eminiz. Biz de her daim yanlarında olacağız. Herkesin heyecanı gözlerinden okunuyor. Umarım çocuklarımızın eğitimi hızlı bir şekilde kayıplarını da gidererek devam edecektir. Biz de üzerimize düşen sorumluluğu yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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