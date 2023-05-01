Başkan Yüksel: “Kartal’ın Altyapısı Tamamlanana Kadar Çalışmaya Devam”

Kartal Belediyesi ilçe genelinde altyapı çalışmalarına hız verdi. Başkan Gökhan Yüksel, “Kartal’ın yağmur suyu altyapısı tamamlanana kadar çalışmayı sürdüreceğiz.” diyerek ilçe genelinde çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Yalı Mahallesi Yeni Altyapısına Kavuşuyor

Kartal Belediyesi ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) ortak koordinasyonuyla yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında, Cumhuriyet ve Hürriyet Mahallelerinin ardından son olarak Yalı Mahallesi’nde de büyük bir çalışma başlatıldı.

Yalı Mahallesi’nde yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında, toplam 1200 metre yağmur suyu ve 400 metre atık su kanalının yapımı sürüyor. Orbay Sokak, Tepe Sokak, Mineral Sokak, Konfor Sokak, Şehit Üsteğmen Gökhan Yavuz Sokak, Ayvalık Sokak ve Gülbeyaz Sokak’ta devam eden ve bir kısmı tamamlanan çalışmaların kısa sürede bitirilerek vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

“Sel Manzaralarını Ortadan Kaldıracağız”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve İSKİ yetkililerinin yerinde incelediği çalışmalar sonucunda Yalı Mahallesi sakinlerinin 25 yıldır süren ve yağmur suyu sonrası taşkınlara sebep olan su baskını tehlikesinin önüne geçilmiş olacak.

Çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerle ve vatandaşlarla bilgi alışverişinde bulunan Başkan Gökhan Yüksel konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Yüksel açıklamasında 25 yıllık sorunun çözüleceğine vurgu yaparak, “Yalı Mahallemizde altyapı çalışmalarımız hızla devam ediyor. İSKİ, İBB ve Kartal Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla altyapısı olmayan noktalarda yağmur suyu çalışmamızı tamamlıyoruz. Aynı zamanda atık suyu da yağmur suyundan ayrıştırıp, pis suların denize dökülmemesini sağlıyoruz. Yağmur yağdığında da E5’in eğimiyle beraber suyun hızlı aktığı, altyapının olmadığı bu sokaklarda yapılan bu çalışma sonrasında, sel manzaralarını ortadan kaldıracağız. 2023 yılında olsak da Büyükşehir Belediyemizle birlikte 25 yıldır yapılmayan altyapı çalışmalarını hızlandırıp, bütün Kartal’ın yağmur suyu altyapısını tamamlayana kadar çalışmayı sürdürüyoruz. Yalı Mahallesi’nde de yaklaşık bir buçuk kilometrelik altyapı çalışmalarımız yakın süreçte tamamlanmış olacak.” ifadelerini kullandı.