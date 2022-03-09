Başkan Yüksel, Kadın Gazetecilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Kutladı

Kartal Belediyesi Hizmet Binası'ndaki makamında gazetecileri ağırlayan Başkan Gökhan Yüksel, Kartallı gazetecilerin Kadınlar Günü’nü kutladı.

Buluşmada kadın gazeteciler ile meslek hayatlarında yaşadıkları sorunlara dair birçok konuda sohbet eden Başkan Yüksel, gazetecilerin güncel konularla ilgili sorularını yanıtladı.

“Eşit ve Özgür Günleri Hep Beraber İnşa Edeceğiz “

Görüşmenin ardından kısa bir açıklama yapan Başkan Yüksel, "Kartal'da aktif olarak çalışan kadın gazetecilerle bir araya gelmek istedik. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Hem ilçemizde çalışan kadın gazetecilerin bu anlamlı günlerini kutladık, hem de yaşadıkları sorunları dinledik. Şartlar ne kadar zor olursa olsun, umutsuzluğa kapılmamak, daha iyisini elde etmek için mücadeleye devam etmek gerekiyor. Kadınların istek talep ve sorunlarına yakından bakabilmek ve çözüm bulmak için Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzü kurduk. Daha önce Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü altında olan birçok hizmeti bu müdürlüğümüz bünyesine kattık.

İlçemizde yaşanan olayların doğru bir şekilde okura ulaşması için anlamlı bir görev yapan kadın gazetecilerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum, Kartal Belediyesi olarak daima yanlarındayız. Eşitlik ve özgürlük mücadelesinde bir araya gelecek, eşit ve özgür günleri hep beraber inşa edeceğiz.” dedi.

Konuşmaların ardından gazetecilerin Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Başkan Gökhan Yüksel, gazetecilere günün anısına gül takdim etti.