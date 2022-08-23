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Başkan Öztekin Anadolu'nun Köylerinde Vatandaşlarla Buluştu

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere gittiği Anadolu illerinde köy köy gezerek vatandaşların taleplerini dinledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Ağustos 2022 Salı 17:24
Başkan Öztekin Anadolu'nun Köylerinde Vatandaşlarla Buluştu
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Kağıthane Belediyesi'nin Anadolu'ya destekleri sürüyor. Son olarak Kağıthane'nin kardeş ilçelerinden Koyulhisar ve Mesudiye'ye Kağıthane Belediyesi tarafından bir adet meydan ve futbol sahası kazandırıldı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin açılış için gittiği Anadolu illerinde köy köy gezerek vatandaşlarla hasbihal edip taleplerini dinledi. Başkan Öztekin Sivas'ın Koyulhisar ve Suşehri il, ilçe ve köylerinde; Ordu'nun Mesudiye ilçesi ve köylerinde; Tokat'ın Reşadiye ilçesi ve köylerinde; Amasya'nın Taşova ilçesi ve köylerinde vatandaşlarla buluştu.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'e hayırlı olsun ziyaretinde de bulunan Başkan Öztekin; Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, AK Parti önceki dönem milletvekili Ekrem Erdem ile de bir araya geldi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in de katıldığı Anadolu ziyaretlerinde yerel ve ulusal gündemi değerlendirmenin yanı sıra mevcut ve yeni dönem belediyecilik projeleri hakkında da istişarelerde bulunuldu.

Başkan Öztekin Anadolu ziyaretlerinde ilgiyle karşılandı. Köylülerin taleplerini değerlendiren Başkan Öztekin aldığı notları gerekli mercilerle ivedilikle paylaşacağını söyledi.

Anadolu ziyaretleri beş gün sürerken Başkan Öztekin; '' En ücra köylere kadar giderek vatandaşlarımızın taleplerini değerlendirdik. Türkiye'nin gelecek yüzyılını şekillendirecek 2023 seçimleri için Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti'mizin geçmiş ve gelecek projelerini anlattık. Bizleri hanelerinde en güzel şekilde ağırlayan kıymetli insanlarımıza teşekkür ediyorum. Bir kez daha Anadolu insanının kadir şinaslığına şahit olduk.'' dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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