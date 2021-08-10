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Başkan , Muharrem Ayı'nın İlk Orucunu Vatandaşlarla Birlikte Açtı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Muharrem Ayı’nın ilk gününde, Kartal Cemevi’nde düzenlenen oruç açma yemeğine katıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ağustos 2021 Salı 10:03
Başkan , Muharrem Ayı'nın İlk Orucunu Vatandaşlarla Birlikte Açtı
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Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Kartal Cemevi Vakfı tarafından vatandaşların sıcaktan etkilenmemesi için cemevi’nin bahçesinde düzenlenen oruç açma yemeğine; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş katıldı.

Oruç açma yemeğinde, Muharrem ayı ve Yas-ı Matem Orucu’nun anlamıyla ilgili konuşma yapılarak, tutulan oruçların kabul edilmesi için dua edildi. Duanın ardından, Muharrem ayının ilk orucu açıldı.

“Tutulan Oruçlar Kardeşliğe, Akıtılan Gözyaşları Dostluğa Vesile Olsun”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Muharrem ayında tutulan oruçların, birliğe ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ettiğini vurgulayarak; “Muharrem orucunun ilk gününde Kartal Cemevi Vakfı’ndayız. Orucumuzu açtık. Allah tutulan oruçları kabul etsin. Bu bir yas ve matem orucudur. Onun bilinciyle akıtılan gözyaşı ve tutulan yas, yarınların dostluğunu, kardeşliğini ve birliğini sağlayacaktır. Tutulan oruçların, güzelliklere ve kardeşliklere vesile olmasını temenni ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

9-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında Yas-ı Muharrem Orucu tutacak vatandaşlar için 12 gün boyunca Kartal Cemevi Vakfı, Uğur Mumcu Cemevi ile Hürriyet Mahallesi Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nde oruç açma yemeği verilecek.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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