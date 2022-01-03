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Başkan Gökhan Yüksel’den Yeni Yıl Mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Yüksel mesajında 2022’nin sağlıklı, huzurlu ve umut dolu bir yıl olması temennisinde bulunurken; birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna da vurgu yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ocak 2022 Pazartesi 09:04
Başkan Gökhan Yüksel’den Yeni Yıl Mesajı
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Başkan Gökhan Yüksel mesajında şu ifadelere yer verdi: “Büyük Ailem Kartal, bir yılı daha bitirip yeni bir yıla başlarken hem 2021 yılının değerlendirmesini yapmak, hem de 2022 yılı hedeflerimizden bahsetmek istiyorum. Zor bir yılı ardımızda bırakıyoruz. Pandeminin etkilerini yoğun bir şekilde hissettiğimiz, ekonomik sıkıntılarla mücadele etmek zorunda kaldığımız bir yıl oldu. Özellikle de kış ayları, bir kara kış olarak karşımıza çıktı.

 

Gıda fiyatlarındaki artış, barınma sorunu, artan enerji giderleri derken, hayat pahalılığının zirve yaptığı bir sürecin içindeyiz. Ancak 2021 bize aynı zamanda ne kadar dirayetli, bir araya gelip zorluklar karşısında birlik olabilen bir toplum olduğumuzu da yeniden hatırlattı.

 

Krizlerin, pandeminin, ekonomik darboğazın mahallesiz olduğunu; hepimizi aynı anda etkilediğini gösterdi. Tüm bu sorunların çığ gibi üzerimize gelmesine rağmen çözüm, hep beraber mücadele etmekten geçiyor. İşte 2022’ye tam da bu ruhla, bu umut ve dayanışmayla giriyoruz.

 

Kartal Belediyesi olarak bizim önceliğimiz; bu dayanışma ruhunu kara kış şartlarına karşı topyekün bir mücadeleye dönüştürmek. Şartlar ne olursa olsun, komşularımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu günleri hep beraber aşacağız.

 

Değerli komşularım, size ve ailelerinize sağlıklı, huzurlu ve umut dolu bir yeni yıl diliyorum.

2022 hepimiz için güzel günler getirsin. Yeni yılınız kutlu olsun.”

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