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Başkan Gökhan Yüksel’den Yeni Yıl Mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Yüksel mesajında 2023'ün sağlıklı ve huzurlu bir yıl olması temennisinde bulunurken; birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Ocak 2023 Pazartesi 09:48
Başkan Gökhan Yüksel’den Yeni Yıl Mesajı
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Başkan Gökhan Yüksel mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Büyük Ailem Kartal; yeni bir yıla adım atarken hem 2022 yılını değerlendirmek hem de 2023’teki hedeflerimizden bahsetmek istiyorum. 2022’de sizlere mümkün olan en iyi hizmeti sunmak için büyük gayret gösterdik. Kartallı komşularımızın yaşam standardını yükseltmek ve günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak için projelerimizi öncelikli ihtiyaçlara göre hayata geçirdik.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Mahallelerimizdeki sorunları birinci ağızdan dinleyip ortak çözümler üretmek amacıyla komşularımızla sürekli olarak bir araya geldik ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Muhtarlarla toplantılarımız bu dönemde de devam ettirilirken, esnaf ziyaretleri ve mahalle gezilerine hiç ara vermedik. Komşu İletişim Merkezi aracılığı ile komşularımızın istek ve önerilerini dikkate aldık, şikayetlerini çözüme kavuşturduk. Yine bu dönemde, Kartal'da çok önemli yatırımlara hep birlikte imza attık; altyapıdan üst yapıya pek çok alanda çok ciddi çalışmaları hayata geçirdik.

Her yağmurda ortaya çıkan su taşkınları ve sel baskınları sorunu, İSKİ ile el ele yaptığımız çalışmalarla çözüldü. Kartal'ın tüm mahallelerinde yol yapım ve asfalt çalışmalarını çok kapsamlı şekilde hayata geçirdik. Belediye meclisimizde aldığımız kararlarla kentsel dönüşüm ve imar sorunlarını çözüme kavuşturduk. Hiçbir komşumuzun gece yatağa aç girmemesi için Aşevi ve Gıda Bankası’nı kurarak ihtiyaç sahibi komşularımıza günlük olarak sıcak yemek çıkarmaya başladık. Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için Mustafa Necati Etüt Merkezi'ni tamamladık ve eğitime başladık. Sokakta yaşayan canlarımıza dönük veterinerlik hizmetlerimizi daha iyi bir noktaya getirebilmek için bir hayvan hastanesi inşa ettik.

2019 yılından beri Kartallı komşularımızın hayatını kolaylaştıracak ve yaşam kalitesini yükseltecek çok sayıda projeyi hayata geçirdik. 2022’ye veda ederken birçok projeyi tamamladık; birçoğunda ise son aşamaya ulaştık. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023, Kartal'da hizmetlerin harıl harıl devam ettiği bir projeler yılı olacak. Kartal'ın gelişmesi, modern ve yaşanılabilir bir kent olabilmesi için komşularımızla el ele çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; 2023 yılının ülkemize, milletimize, Kartallı komşularımıza ve tüm insanlığa barış, dayanışma, birlik, beraberlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Tüm komşularımın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyorum. "

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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