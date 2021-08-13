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Başkan Gökhan Yüksel’den Sivil Savunma Uzmanlığı’na Teşekkür Ziyareti

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Antalya ve Muğla’daki orman yangınlarını söndürme çalışmalarında günlerce büyük mücadeleler veren Sivil Savunma Uzmanlığı birimini ziyaret ederek, afet bölgesinde canla başla çalışan ve yangınzede vatandaşların yaralarını saran ekiplere teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ağustos 2021 Cuma 09:41
Başkan Gökhan Yüksel’den Sivil Savunma Uzmanlığı’na Teşekkür Ziyareti
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Antalya’nın Manavgat, Muğla’nın Marmaris ilçeleri başta olmak üzere, yangın söndürme çalışmalarına katılan ve aynı zamanda bölgedeki yangınzede vatandaşlar için yardım çalışması gerçekleştiren Sivil Savunma Uzmanlığı birimine bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, afet bölgesinde çalışan ekiplere çiçek takdim eden Başkan Gökhan Yüksel, personele tek tek teşekkür etti.

“Sizlerle Gurur Duyuyoruz”

 Başkan Gökhan Yüksel, Sivil Savunma Uzmanlığı’nın yangın söndürme ve ilkyardım müdahalesi noktasında afet bölgesindeki vatandaşlar için yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğini kaydederek; “Ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Salgın hastalık derken; güneyimizde ciğerlerimiz yandı, doğuda ve kuzeyde sel felaketiyle boğuşuyoruz. Kartal Belediyesi olarak, ekiplerimiz her zaman olduğu gibi afet bölgesinde vatandaşlarımızın imdadına koştu. Arkadaşlarımız sadece yangın söndürme çalışmalarında değil, yangında zarar gören vatandaşların ve ekiplerin sağlık müdahalelerini yaptı. Söndürme çalışmalarının tamamlanmasından sonra durmadılar, yangınzede vatandaşlar için ev eşyası ve sağlık malzemelerinden topladıkları yardımları bölgeye gönderdiler. Ekiplerimiz ile gurur duyuyoruz. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır” ifadelerini kullandı.

“Ekiplerimiz Kastamonu ve Çevresindeki Sel Felaketinde de Görev Alacak”

Başkan Gökhan Yüksel, konuşmasının devamında ekiplerin Kastamonu ve çevresinde meydana gelen sel felaketinde aktif görev almak için bölgeye hareket ettiklerini vurgulayarak; “Özellikle Kastamonu ve Bozkurt’tan çok üzücü haberler geliyor. Çevre illerden de keza öyle. O yüzden biz de yangından gelen ekibimizi toplayarak selden zarar gören vatandaşlarımız için neler yapabileceğimizi konuştuk. Akabinde ekiplerimizi afet bölgesine yönlendirdik. Zaten Büyükşehir Meclis Üyelerimiz de şu an bölgedeler. Kastamonu’da da yaralarımızı hep birlikte saracağız.” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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