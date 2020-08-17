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Başkan Gökhan Yüksel’den Nikâhta ‘İstanbul Sözleşmesi’ Vurgusu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel hafta sonu Kartal’da hem açılış törenlerine katıldı hem de hayatlarını birleştirmeye karar veren genç çiftlerin nişan, nikâh ve düğün davetlerine eşi Sibel Doğan Yüksel ile birlikte katılarak onları ve ailelerini bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ağustos 2020 Pazartesi 12:10
Başkan Gökhan Yüksel’den Nikâhta ‘İstanbul Sözleşmesi’ Vurgusu
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 Başkan Yüksel, Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen nikâh töreninde İstanbul Sözleşmesi’ne vurgu yaptı. Başkan Yüksel, nikâhları kıyılan Arda Savaş – Tuba İşin çiftine evlenme cüzdanından önce İstanbul Sözleşmesi kitapçığı hediye etti.

Kartal’da yoğun bir hafta sonu programına katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, önce Çağla Butik’in açılışını gerçekleştirdi. Burada CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah ve diğer davetliler ile birlikte açılış kurdelesini kesen Başkan Yüksel, ardından Formmed Kuaförün açılışına eşi Sibel Doğan Yüksel ile birlikte katıldı. İşyeri sahiplerine hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Gökhan Yüksel, kuaför koltuğuna da oturarak kısa bir bakım da yaptırdı.

Başkan Yüksel, daha sonra Kartal Belediyesi personeli Coşku Bozduman ile Cansu Çakıl’ın Kartal Hürriyet Mahallesi’nde düzenlenen nişan törenlerine katıldı. Eşi Sibel Doğan Yüksel ile genç çiftin yüzüklerini takarak nişan kurdelesini kesen Kartal Belediye Başkanı, seçim döneminden beri Coşku Bozduman ile birlikte çalıştıklarını belirterek genç çifte mutluluklar diledi. 

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel daha sonra Arda Savaş ile Tuba İşin nikâh törenine katıldı.  Kartal Belediyesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi bahçesinde kurulan açık hava nikâh sahnesinde düzenlenen törende Başkan Yüksel, genç çiftin nikâhını kıydı. Arda Savaş’ın Kartal Belediyesi’nde Spor İşleri Müdürü olarak görev yaptığını hatırlatan Başkan Yüksel, çiftin bir ömür boyunca mutlu olmasını diledi. İmzalar atıldıktan sonra genç çifte evlenme cüzdanlarından önce İstanbul Sözleşmesi kitapçığını hediye eden Başkan Yüksel, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde herkese sorumluluklar düştüğünü belirtti. İstanbul Sözleşmesi’ni herkesin okuması gerektiğini kaydeden Başkan Yüksel, ailelerin kurulduğu nikâh merasiminde evlilik cüzdanından önce sözleşme kitapçığını vermeyi uygun gördüğünü söyledi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in bir sonraki durağı ise Cevizli Mahallesi’nde düzenlenen Melike Mert ve Deniz Gürler çiftinin düğünü oldu. Burada da kendilerine bir ömür boyu mutluluklar dileyerek genç çifti kutlayan Başkan Yüksel’e, vatandaşlar ise yoğun ilgi gösterdi.

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