Başkan Gökhan Yüksel’den Kartal esnafına bilgilendirme toplantısı

Neyzen Tevfik Meydanı yenileme çalışmaları ile Kartal’ın çehresi değişecek

Kartal Meydanı’nda yirmi beş yıllık altyapı sorununun el birliği ile çözüldüğünü aktaran Yüksel, sıranın artık üst yapı ve çevre düzenlemesine geldiğini belirtti. Projeyi bir sunum eşliğinde anlatan Başkan Gökhan Yüksel, “Neyzen Tevfik Meydanı ve çevresinin altyapısını bitirdik. Altyapısını bitirdiğimiz yerlerin üstyapı çalışmalarını da yapmaya başlıyoruz. Alt yapı-üst yapı ve kentsel tasarım çalışmalarının ardından meydan yenileme çalışmalarımız ile Kartal’ın çehresini değiştireceğiz.” dedi.

Hürriyet Caddesi’nin de altyapısı yenilenecek

Başkan Yüksel, yapılan çalışmaların dışında Hürriyet Caddesi’nin de altyapısının yenileneceğini belirtti. Neyzen Tevfik Meydanı yenileme çalışmalarıyla birlikte eş zamanlı olarak yürütülecek Hürriyet Caddesi’nin altyapı çalışmalarının da başlayacağını söyledi. Aynı bölgede iki defa çalışma yaparak hem vatandaşı hem de esnafı mağdur etmeme adına tek seferde bu çalışmaların yapılacağının altını çizen Başkan Yüksel, yenileme çalışmalarının ardından Kartal’ın çehresinin değişeceğini ifade etti.

Neyzen Tevfik Meydanı ile Hürriyet Caddesi yenileme çalışmalarının anlatıldığı toplantının son bölümü soru-cevap şeklinde gerçekleştirildi. Başkan Gökhan Yüksel toplantıya katılan esnaflara teşekkür ederek tüm sürecin birlikte yürütüleceği ve herkesin fikrinin önemli olduğunu belirtti.