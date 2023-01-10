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Başkan Gökhan Yüksel’den Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Yüksel mesajında gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yaparak, yerelden ulusala görev yapan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ocak 2023 Salı 10:07
Başkan Gökhan Yüksel’den Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
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Gazetecilerin görevlerini icra ederken birçok zorlukla karşılaştıklarını ifade eden ve basının önemini vurgulayan Başkan Yüksel, mesajında şu ifadeleri kullandı:

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

"Basın özgürlüğü, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından ve temel taşlarından biridir. Demokratik, şeffaf ve gelişmiş ülkelerde kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi için basının tarafsız ve özgür olması toplumsal bir gerekliliktir.

Toplumun bilgilendirilmesindeki ve yönlendirilmesindeki etkisi bakımından basının bu denli önemli olması, gazetecilik mesleği için kimi zorlukları da beraberinde getirir. Bu anlamda gazetecilik;fedakârlık ve sorumluluk isteyen bir meslektir.

Gazeteciler, tüm dünyada ve ülkemizde çoğu zaman görevlerini zor şartlarda yerine getirmeye çalışırlar. Karşı karşıya kaldıkları en zor koşullara rağmen görevlerini canları pahasına yerine getirmeyi amaçlayan gazetecilerin kamuoyunu; ilkeli, tarafsız ve doğru bilgilendirme çabaları takdire şayandır.

Yerel basının da demokrasilerin vazgeçilmez bir unsuru olduğu yadsınamaz. Yerel yönetimleri denetlemek, yerel basının görevlerinden biridir. Yerel basının üstlendiği bu rolü ile kentlerimiz açısından çok önemli bir işlevi vardır. Bu yönüyle basın, toplumun doğru şekilde bilgilendirilmesinin yanı sıra, kentlerin gelişiminde de önemli bir rol üstlenir.

Bu anlamda bizim de yerel basınımızdan beklentimiz; gördükleri eksikleri bize iletmeleri ve komşularımızla aramızda bir köprü görevi görmek suretiyle 500 bine yakın nüfusu olan ilçemizde gözümüz ve kulağımız olmalarıdır.

Bu vesile ile gerek ulusal gerek yerel medyada çalışan ve görevlerini ilkeli, tarafsız ve doğru bir şekilde yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum. "

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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