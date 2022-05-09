Başkan Gökhan Yüksel’den Anneler Günü Mesajı

İstabul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Başkan Yüksel, Büyük Kartal Ailesi olarak kadınları her alanda desteklediklerini ifade ederek sevgi ve emek veren annelerin ve içinde annelik duygusu taşıyan tüm kadınların Anneler Günü’nü kutladı.

Başkan Yüksel mesajında şu ifadelere yer verdi;

Anne şefkati bizi biz yapan, bugünlere getiren ve minnettar olduğumuz yüce bir duygudur. Annelerin emeği, bireyleri ve toplumları aydınlığa taşır. Tam da bu yüzden, annelerimize minnetimizi tek bir günle sınırlamamız mümkün değil.

Onlardan aldığımız sevgi; komşumuzun derdine koşarken, ihtiyaç sahibine el uzatırken, birbirimize derman olurken bizleri yönlendiren pusuladır.

Bizi sevgi ve özveriyle yetiştiren annelerimizin elbette hakkı ödenemez.

Kartal Belediyesi olarak, annelerin emeklerine ancak Büyük Kartal Ailemiz için çalışarak, kadınları her alanda destekleyen projeler üreterek teşekkür edebileceğimizi biliyoruz.

Evlatlarına sevgi ve emek veren tüm annelerin, içinde annelik duygusu taşıyan tüm kadınların Anneler Günü kutlu olsun.

Kaynak : İstabul Times Haber Ajansı (İTHA)