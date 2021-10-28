Başkan Gökhan Yüksel’den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

"Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" sözleri ile Cumhuriyet’in ilanını müjdeleyen Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugün ülkemizde özgür ve bağımsız bir şekilde yaşamamızın temelini de atmıştır. Bundan tam 98 yıl önce, 29 Ekim 1923’te milletimizin ilelebet hiçbir gücün buyruğuna girmeyeceği, Cumhuriyet’in ilanı ile tüm dünyaya duyurulmuştur.

Ne bugün ne de yarın, Cumhuriyet’in ilkelerinden ödün verilmesi söz konusu bile edilemez. Milletimizin yüreğindeki yurt sevgisi karşısında, bundan sonra hiçbir kötü emel tutunamayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerini ve bölünmez bütünlüğünü tartışmaya açmak gayretinde olanlar, mutlak surette hüsrana uğrayacaktır.

Bu anlamlı gün, özellikle koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşadığımız bu zor zamanlarda milletçe el ele kenetlenmemize ve dayanışmayı büyütmemize, demokrasimize ve Cumhuriyet’imizin değerlerine sahip çıkmamıza vesile olmalıdır. Unutulmasın ki 98. Yılında Cumhuriyet’imiz, derinlere kök salmış ve aynı zamanda ilk günkü kadar da gençtir.

Cumhuriyet’imizin ilanının 98. yıl dönümü vesilesiyle başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Bizleri aydınlık yarınlara taşıyan Cumhuriyet’imizin 98. kuruluş yıl dönümünü ve tüm komşularımın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)