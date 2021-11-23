Başkan Gökhan Yüksel’den “24 Kasım Öğretmenler Günü” Mesajı

Mesajında öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin anlam ve önemine dikkat çeken Başkan Yüksel: “İnanırım ki her iyi insanın hayatına en azından bir öğretmen dokunmuştur ve o dokunuş, zaman zaman bir ömrün izleyeceği yolu belirlemiştir.” ifadelerine yer verdi.

Başkan Gökhan Yüksel, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajının devamında şunları kaydetti;

“Öğretmenlerimiz; beraber huzur içinde yaşamayı bilen, komşusunun derdine üzülecek, mahallesinin derdiyle dertlenecek kadar anlayışlı nesiller yetiştirenlerdir.

İnanırım ki her iyi insanın hayatına en azından bir öğretmen dokunmuştur ve o dokunuş, zaman zaman bir ömrün izleyeceği yolu belirlemiştir.

Pandemi hem eğitim sistemine, hem de fedakâr öğretmenlerimize çok zor günler yaşattı. Ülkemizin içinden geçtiği ekonomik zorluk döneminin de hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin işini zorlaştırdığının farkındayız. Bu yüzden dayanışmanın önemini ve zorluklara karşı beraber göğüs germenin değerini tekrar tekrar hatırlıyoruz. Biz de, Kartal Belediyesi olarak, bu dayanışmanın tam merkezinde olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Zor günleri birlikte aşacağımızı biliyoruz. Bu; ülkemize, geleceğimize, size ve gençlerimize karşı sorumluluğumuzdur.

Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü’nü kutluyor; hayatlarımızı değiştirdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum.”