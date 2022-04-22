Başkan Gökhan Yüksel’den 23 Nisan Mesajı

İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yayımladığı mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Sevgili çocuklar,

102 yıl önce bugün, 23 Nisan 1920’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yurdun dört bir tarafından milletimizin kendi temsilcilerini bir araya toplayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) kurdu. TBMM'nin kuruluşu ile bağımsızlığa giden tüm düşünceler TBMM çatısı altında ele alınarak milletimizin azmini ve kararını ortaya koymuştur.

Milli egemenliğin ilan edilmesi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan 23 Nisan 1920, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına bir bayram olarak armağan edilmiştir.

Bu denli önemli bir olayın yıl dönümü olan 23 Nisan'ın, çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmesi, Ata’mızın sizlere ne kadar çok güvendiğini gösteren, gurur ve coşku içinde karşılamanız gereken önemli bir gündür. Bu gurur ve coşku çerçevesinde sizlere düşen görev; vatan, bayrak ve millet sevgisini en üst seviyede hissetmektir.

Gözlerinizdeki pırıltıda ülkemizin aydınlık geleceğini gördüğümüz siz kıymetli çocuklarımızın savaşların olmadığı, barış ve sevginin hüküm sürdüğü bir dünyada mutlu bir yaşam sürebilmesi, en önemli gayemizdir. Geleceğimizin teminatı olan sizlerin, gelişime açık, araştıran ve sorgulayan donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesi, biz yöneticilerin en önemli görevidir.

Bu amaca ulaşabilmek için; bilim, teknoloji, eğitim, sağlık, spor ve kültür alanlarında hep ileriye bakan ve dünyaya örnek olmayı başaran bir Türkiye için hiç durmadan çalışacağız.

Kartal Belediyesi olarak bizler de ilçemizde yaşayan Kartallı çocukların daha iyi koşullarda yetişmesi için her türlü çabayı gösteriyoruz. Bu anlamda belediyemiz bünyesindeki çocuk gelişim merkezleri, robotik kodlama sınıfları, sanat akademisi, kütüphaneler, spor olanakları ve eğitim bursları gibi proje ve hizmetlerle çocuklarımızın yüzünü güldüren çabaları göstermeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, bu anlamlı günde başta devletimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı’nın bütün kahramanlarını, vatanımız için canını feda eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyor, bugüne anlam katan geleceğimizin güvencesi siz çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)