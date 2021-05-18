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Başkan Gökhan Yüksel’den 19 Mayıs Mesajı…

Başkan Gökhan Yüksel’den 19 Mayıs mesajı… "O büyük ateşin sıcaklığını kalbimizde taşıyoruz”

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Mayıs 2021 Salı 11:40
Başkan Gökhan Yüksel’den 19 Mayıs Mesajı…
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. Yılı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak "O büyük ateşin sıcaklığını kalbimizde taşıyoruz." dedi.

İstanbul’un en genç belediye başkanı Gökhan Yüksel, Türkiye Cumhuriyeti'nin ebedi Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a ayak basarak başlattığı kurtuluş destanının 102. yılında bir mesaj yayınladı.

Başkan Gökhan Yüksel mesajında; 

"Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı olan 19 Mayıs 1919’dan bu güne, yanan o büyük ateşin sıcaklığını kalbimizde taşıyoruz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 102 yıl önce Samsun'da yaktığı meşale yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. 19 Mayıs tüm gençlere, yüreğinde gencecik bir Cumhuriyet ve Atatürk sevgisi olanlara, ülkemizi Atamızın hedef gösterdiği yere taşımak için canla başla çalışanlara kutlu olsun.

Bütün mazlumların haklarına saygı duyan, ulusal bağımsızlık mücadelesinde dünyaya örnek olan bu onurlu hareketin başlangıcını ilk günkü coşkuyla selamlıyoruz.

Bugünün gençlere emanet olduğunu asla unutmuyor; gelecek nesillere daha güzel yarınlar bırakmak için 1919’da yakılan o ateşin, her gencin ruhunda mücadele azmi ve daha iyi bir Türkiye hayali olarak yaşamaya devam ettiğini biliyoruz. Bu düşünceyle Kartal’ımızda büyük ailemizle el ele verip, çalışarak, üreterek ve umutla kentimizi geleceğe taşıyoruz. " dedi.

Son Güncelleme: 18.05.2021 12:40
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